KKTC'den İngiltere'deki Türk Okullarına Destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) First Lady'si Sibel Tatar'ın girişimiyle yapılan görüşmeler sonucunda İngiltere'de faaliyet gösteren Türk okullarına destek kararı alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Türk okulları için harekete geçti. First Lady Tatar'ın girişimiyle ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer ile sürdürülen görüşmeler neticesinde İngiltere'de faaliyet gösteren Türk okullarına destek kararı alındı.

Öğrenci sayısına bağlı olarak okul kiralarının tümü veya yarısı Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacak

First Lady Sibel Tatar ile Tümer, İngiltere'de Türk Dili ve Kültürü okullarının başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. KKTC Londra Temsilciliği'nde gerçekleştirilen toplantıya, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Deniz Özalp, Cumhurbaşkanlığı Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser, İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu temsilen eski başkanı Nuriye Mercan ile 9 Türk okulu başkanı fiilen ve çevrimiçi olarak katıldı. Toplantıda, 2025-2026 akademik yılı için İngiltere'de faaliyet gösteren, ekonomik ve sosyal zorluklarla mücadele eden, öğrenci sayılarının azaldığı ve kapanma tehlikesi yaşayan Türk Dili ve Kültürü okullarına destek sağlanacağı belirtildi. Açıklamaya göre, öğrenci sayısına bağlı olarak belli kriterler karşısında okul kiralarının tümü veya yarısı Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından karşılanacak.

"Sorunlar ve talepler için bugün buradayız"

Sibel Tatar, Ocak ayında okul başkanlarıyla yaptığı toplantıya atıfta bulunarak konuşmasına, "Sorunlar ve taleplerinizle ilgili bugün önemli bir müjde için sizinle toplantı yapıyoruz" diyerek başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Manchester şehrinde temasları olduğunu belirten Sibel Tatar, katılımcılara Cumhurbaşkanının sevgilerini ve iyi dileklerini iletti. Ayrıca, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Tümer ve Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayırkan ile yürütülen görüşmelerin sonuç verdiğini belirtti.

"İngiltere'deki Türk okulları kapanma tehlikesiyle karşı karşıya"

First Lady Sibel Tatar, okul başkanları ve ailelerin daha önce kendisine ve Cumhurbaşkanı Tatar'a, İngiltere'de faaliyet gösteren Türk Dili ve Kültür okullarının mali sıkıntılar yaşadığı, kira maliyetlerinin arttığı ve öğrenci sayısının azaldığı yönünde bilgi verdiklerini aktardı. Sibel Tatar, Ocak ayında İngiltere'de iletilen sorunları değerlendirerek Kıbrıs'a döndüğünü ve ilgili paydaşlarla birlikte çözüm yolları aradığını ifade etti.

Kitap ve tanıtım desteği de verilecek

Kira desteğinin yanı sıra yüzlerce Türkçe okuma kitabı dağıtılacağını söyleyen First Lady Tatar, kısa tanıtım videoları hazırlanacağını, halk dansları öğretmen desteği verileceğini ve öğrencilere dağıtılan soru kitapçıklarının kitap olarak basılacağını kaydetti. GCE ve A-level sınavlarına yönelik soru kitapçıkları ile anaokulları için özel kitapların da okullara gönderileceğini aktardı. Sibel Tatar, İngiltere'de yetişmiş ve kariyer yapmış kişilerin okullarda konuşmacı olarak ağırlanmasının planlandığını belirtti.

"Asimilasyona karşı Türk okulları korunmalı"

Cumhurbaşkanlığı olarak Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Türk okulları arasında aracı olmak için ciddi çaba harcadıklarını vurgulayan Sibel Tatar, asimilasyona karşı Türk okullarının korunması ve sürdürülebilirliğinin önemine değindi.

Kira desteği kriterlerine ilişkin de açıklama yapan Tatar, "Okulların sürdürülebilir bir yapıya kavuşulabilmesi ve kira desteği verilebilmesi için iki kategori olacak. Birinci kategoride, 2024-2025 yılı öğrenci sayılarının yüzde 30 ve üzeri artıran okullar 2025-2026 kira bedelinin toplamını alabilecek. İkinci kategoride ise, öğrenci sayısını minimum yüzde 10 artıran okullar, toplam kira bedelinin yarısını alacak" diye konuştu.

Kitap dağıtımı iki ay içinde gerçekleşecek

Ocak ayındaki toplantıda gündeme gelen "her yaşa hitap edecek Türkçe kitap" talebi doğrultusunda Londra Eğitim Ataşesi ile çalışıldığını belirten Sibel Tatar, okul listelerinin ve kitap isimlerinin verilmesinin ardından 2 ay içerisinde kitapların temin edilip dağıtılacağını bildirdi.

Tanıtım faaliyetleri ve mezunlar ağı planlanıyor

Sibel Tatar, İngiltere'deki başarılı Türklerin tanıtım videolarında yer alacağını, A-Level ve GCE Türkçe derslerinin üniversiteye girişteki avantajlarının vurgulanacağını, ayrıca mezunların temas kurabileceği bir ağ oluşturulması için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

"Sürdürülebilirlik temel hedef"

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Mustafa Tümer de toplantıdaki konuşmasında, Sibel Tatar'ın teşvikleriyle bu kararları aldıklarını, hedeflerinin okulların kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya kavuşması olduğunu belirtti.

"İlk kez bu düzeyde destek veriliyor"

KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Deniz Özalp, uzun süreli çalışmaların sonucunda ilk kez böylesi kapsamlı bir kira yardımının gerçekleştirileceğini ve kitap temininin sağlanacağını söyledi.

Okul başkanları memnuniyetlerini dile getirdi

Toplantıya katılan okul başkanları, açıklanan destek kararlarını çok önemli bulduklarını ifade ederek, öğrenci sayılarını artırmak için çalışacaklarını belirttiler.

"44 yıl sonra ilk kez bu kadar umutlandım"

Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı ise, "Sorunlarımızı hep devletimize aktardık. Bugün ise çok önemli müjde aldık ve duyduklarımız bizi çok duygulandırdı ve memnun etti" dedi. - LEFKOŞA