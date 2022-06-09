KKTC'li yöneticilerden Tayfun Canlı'ya ziyaret - Son Dakika
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KKTC'li yöneticilerden Tayfun Canlı'ya ziyaret

09.06.2022 16:07
KKTC'li yöneticilerden Tayfun Canlı'ya ziyaret

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticileri ziyaret gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yöneticileri ziyaret gerçekleştirdi.

Edremit Belediyesi ve KKTC arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri konusunda Edremit'te görüşme yapıldı. CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü, beraberinde Kıbrıs Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Kent Meclisi Başkanı Münür Öztürk, KKTC'den Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı'ya ziyarete geldi. Birlikte yapılacak pek çok projenin ele alındığı ziyarette, Özel Kalem Müdürü Canlı, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile telefonda görüşerek bilgi paylaşımı da yaptı. Gerçekleştirilen ziyarette Canlı'ya Kıbrıs kapısı hediye edildi.

KKTC ile temasların sürdürüleceğini belirten Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, "Kıbrıs ile ilişkilerimizi güçlendiriyoruz. Edremit'te bu kardeşliği pekiştirerek yeni projelere imza atacağız. KKTC'den gelen ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KKTC'li yöneticilerden Tayfun Canlı'ya ziyaret - Son Dakika

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