KKTC'nin 42'nci Kuruluş Yıl Dönümü Trabzon'da Törenle Kutlandı

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 42'nci yıl dönümü Trabzon Atatürk Alanı'nda törenle kutlandı. KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, "Acı dolu yıllar 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya müdahalesiyle son bulmuştur. Mutlu Barış Harekatı, garantör Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak soydaşlarını özgürlüğe kavuşturduğu gündür. O gün bugündür Kıbrıslı Türkler için kan ve gözyaşı sona ermiştir" dedi.

KKTC'nin kuruluşunun 42'nci yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi. Atatürk Alanı'ndaki törene KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Kanca, Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Trabzon Garnizon Komutanı Vekili Albay Hasan Ali Açıkgöz, Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti

Başkonsolos Demirel, törende yaptığı konuşmada 11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken düşen askeri kargo uçağındaki şehit olan askerlere rahmet diledi.

KKTC'nin 42 yıl önce Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın önderliğinde dünya ve tarih önünde ilan edildiğini belirten Demirel, şunları kaydetti:

"15 Kasım 1983 aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' diyerek Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesinde kurulan son Türk devletinin bayrağını göndere çektiği gündür. Kıbrıs Türk halkı parçası olduğu yüce Türk milletinin verdiği şanlı Kurtuluş Savaşı'ndan feyz alarak yıllar boyu Rum ve Yunan ikilisi tarafından kendilerine yönelik sürdürülen saldırılara karşı durmuş; eşitlik, egemenlik ve Kıbrıs Adası üzerindeki haklarını korumak için kararlılığını göstermiştir. 1950'li yıllardan itibaren Rum ve Yunanlıların Kıbrıs'tan Türk varlığını sonlandırmak, kalanları asimile etmek ve adanın tümüne sahip olmak için yürüttüğü mezalimi tarih yazmıştır. Buna karşılık Kıbrıs Türk halkı kısıtlı imkanlara rağmen merhum liderimiz Doktor Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın kararlı duruşuyla hakları ata yadigarı toprakları ve bağımsızlığı için gözünü kırpmadan canını, malını feda ederek gerekli dirayeti göstermiştir. Kıbrıs'ta da her evde şehit ve gaziler vardır. Acı dolu yıllar 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya müdahalesiyle son bulmuştur. Mutlu Barış Harekatı, garantör Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak soydaşlarını özgürlüğe kavuşturduğu gündür. O gün bugündür Kıbrıslı Türkler için kan ve gözyaşı sona ermiştir.

"Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durma çabası engellenmeye çalışılmıştır"

Kıbrıs'ta Barış Harekatı'nın ardından üzerinde huzur içerisinde yaşanabilecek topraklara kavuşulmuştur. Ancak bu sefer de tecrit ve kısıtlamalara karşı mücadele vermek zorunda kalınmıştır. Yeni bir hayat kurmaya çalışan Kıbrıslı Türklerin kendi ayakları üzerinde durma çabası verirken tanınmaları, kalkınmaları engellenmeye çalışılmıştır. Uluslararası platformlarda aleyhimize kararlar üretilmesine yönelik çalışmalara devam edilmiş ve iki taraf arasında yürütülen görüşmelerden hiçbir sonuç elde edilememiştir. İyi niyet ve güven ortamının tükendiğini gören kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş bu haksızlıklara karşılık Kıbrıs'ta demokratik siyasi eşit egemen bir Türk varlığının idraki için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Son dönemlerde küresel ve bölgesel boyutta yaşanan acı gelişmeler bizlere bu kararın ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. Halkıyla, sınırları belirli toprağıyla, ekonomik ve askeri olmak üzere tüm alanlarda güçlü bir devlete sahip olmanın önemi bir kez daha görülmüştür. Bu diğer tarafta devletimize sahip çıkarak daha güzel günlere yürümek için Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu uğurda bize desteğini esirgemeyen Türk milletine müteşekkiriz."