Klima Bakımı Yangın Riskini azaltır - Son Dakika
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Klima Bakımı Yangın Riskini azaltır

Klima Bakımı Yangın Riskini azaltır
06.07.2025 11:40
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Diyarbakır'daki klima yangınları endişe yaratıyor. Uzmanlar, bakımsızlığa dikkat çekiyor.

Bu yaz Diyarbakır başta olmak üzere Ülke genelinde klima ünitelerinden kaynaklı çıkan yangınlar vatandaşlarda endişeye neden oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan klima ustası Erdal Karaca, yangınların büyük oranda bakımsızlıktan kaynaklandığını belirtti.

Yaklaşık 20 yıldır Diyarbakır'da klima ve ev aletleri bakımı yapan Karaca, klima sistemlerinin yılda en az bir kez, özellikle yaz başlangıcında mutlaka bakımdan geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Hem sağlık açısından hem de muhtemel yangın riskine karşı bakımların önemine dikkat çeken Karaca, "Sigorta sistemlerinin ve gaz seviyelerinin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde arızalar ve yangınlar kaçınılmaz hale geliyor. Her yaz başlangıcında muhakkak vatandaşların klimaların bakım ve onarımını yapması gerekiyor. Son zamanlarda klimaların yanması bakımsızlıktan dolayı çıkıyordur onun için yaza girmeden bakım, onarımı yapılması lazım, elektrik kontrollerini yapılması lazım, gaz kontrollerini yapılması lazım ve vatandaşın yapacağı sadece filtresini ayda bir sefer temizlemek" dedi.

Gaz kontrolü ve elektrik kontrollerini yaptıktan sonra elektrik ustasından da destek alınması gerektiğini aktaran Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Evin sigortalarını kontrol edecek, evin içinde kaçak akım rölesi olup olmadığını da kontrol edecek bu önlemleri aldıktan sonra herhangi bir soru kalmaz. Yılda bir sefer genel bakımların yapılması yeterlidir yetkili servis ya da bu işi ehli olan bu işi hakkıyla yapan usta olan kişiler tarafına yapılabilir. Müşterinin yapacağı da sadece klimanın kapağını açıp ayda bir sefer filtresini temizlemek. Hem hijyen açısından yaşlıların, çocukların etkilenmemesi için hasta olmasın diye kapağını açıp filtresini çıkarıp lavaboda temizleyip yıkadıktan sonra yerine bırakabilir."

Vatandaşlardan Enes Ünal ise son zamanlarda artan klima yangınlardan korktuklarını ve klima bakımı yaptırmak için randevu almaya geldiklerini ifade etti. Ünal, "Klima bakımlarımı daha önce yaptırmamıştım Diyarbakır'da çıkan yangınlardan dolayı eşim ve ben çok korktuğumuz için bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine Erdal ustaya geldik. Bize anlattı detaylarını ve klimamızın bakımının yapılması gerekiyor. Biz de klimalarınızın bakımlarını yaptıracağız. İnşallah her iki ayda bir filtre temizliği yapıyoruz ama genel bakımlarını en son iki sene önce yaptırmıştık" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Klima Bakımı Yangın Riskini azaltır - Son Dakika

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