KO-MEK 1 Milyonuncu Kursiyerine Kavuşuyor - Son Dakika
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KO-MEK 1 Milyonuncu Kursiyerine Kavuşuyor

KO-MEK 1 Milyonuncu Kursiyerine Kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2024-2025 dönemi öncesinde 1 milyonuncu kursiyerine ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı. 12 ilçede 386 farklı branşta eğitim sunan KO-MEK, kursiyerlerin meslek edinmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

17.09.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 1 milyonuncu kursiyeriyle buluşmak için kapılarını açıyor.

KO-MEK, Kocaeli'de ikamet eden vatandaşların talepleri doğrultusunda gelişerek 12 ilçedeki 44 kurs merkezinde 386 farklı branşla eğitim ve sosyal faaliyetlerini başarılı şekilde sürdürüyor. Geride bıraktığı 19 yılda 930 bin 939 kursiyere meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK yeni dönemde toplamda 1 milyondan fazla kursiyere eğitim vermek için hazırlıklarını tamamladı.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesinde büyük bir heyecanla kurs merkezlerinin fiziki altyapılarının yanı sıra tüm eksiklikleri tamamlayarak yeni döneme hazırlanan KO-MEK, kursiyerlerin en iyi şartlarda eğitim almasını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda kurs sorumlularının ve usta öğreticilerinin kişisel gelişimine de önem veren KO-MEK, personelin daha donanımlı ve yeni döneme hazırlıklı olmalarını sağlamak için, bir dizi eğitim gerçekleştirdi.

Branşlarda sadece sosyal kurslar değil kendini geliştirmek ve meslek edinmek isteyen herkesin bir meslek sahibi olabileceği kurslar da yer alıyor. El sanatlarından fiber optiğe, baristadan Fransızca'ya, deri ürünleri yapımından kaynakçılığa, kemençeden ahşap oymaya kadar yüzlerce farklı seçeneğiyle ilgi alanına göre eğitim veriliyor. Ayrıca; güzellik ve saç bakımı hizmetleri gibi ustalık ve kalfalık gerektiren branşlarda kursiyerlerin sınavları başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi için binlerce kursiyere de ev sahipliği yapılıyor.

Aynı zamanda vatandaşların kişisel gelişimine destek veren kurslar açmaya özen gösteren KO-MEK; bilgisayar, diksiyon, yabancı dil kursları, işaret dili eğitimi, resim ve müzik kursları gibi birçok önemli kursu bünyesinde bulunduruyor. Birçok önemli alanda olduğu gibi Türk sanat müziği branşında da eğitim veren KO-MEK, isteyen vatandaşlara Türk halk oyunları eğitimi de veriyor. Geleceğin sanatçılarını, müzisyenlerini yetiştiren KO-MEK, özellikle kişilerin konservatuar sınavlarına da hazırlanmalarına destek oluyor.

İngilizce ve Almanca gibi önemli dillerde eğitim veren KO-MEK; Abazaca, Boşnakça, Bulgarca, Japonca ve Korece dillerini öğrenmek isteyen kursiyerlere de kapısını açıyor. Birçok üniversite öğrencisinin yanı sıra turistlik amaçlı ya da ticaret amaçlı ziyaretler için dil öğrenmek isteyenlerin de doğru adresi yine KO-MEK oluyor. Yabancı dillerin yanı sıra ülkemize yerleşen yabancı kursiyerlere de Türkçe eğitimi veren KO-MEK bu alanda verdiği ücretsiz eğitimlerle kursiyerlere maddi ve manevi destek sağlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KO-MEK 1 Milyonuncu Kursiyerine Kavuşuyor - Son Dakika

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