KO-MEK 20. Yılını Değerlendirdi: Nitelikli Eğitim Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

KO-MEK 20. Yılını Değerlendirdi: Nitelikli Eğitim Vurgusu

KO-MEK 20. Yılını Değerlendirdi: Nitelikli Eğitim Vurgusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 20. yıl değerlendirme toplantısında eğitim kalitesini artırmak için yenilikçi stratejileri ele aldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, nicelikten çok nitelik üzerine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

23.10.2024 12:11  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 20. yıl değerlendirme ve yenilikçi çalışma stratejileri toplantısı düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, "Nicelik olarak mevcut durumumuzu korurken nitelik konusundaki çalışmalara ağırlık vermeliyiz" dedi.

Eğitimle dolu 20. yılına giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), vatandaş odaklı projeler üreterek değer aktarımını destelemek için, değerlendirme ve yenilikçi çalışma stratejileri toplantısı düzenledi. Darıca Balyanoz Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan'ın yanı sıra birim şefleri, 44 kurs merkezinin yöneticileri ve yönetici yardımcıları katıldı.

Toplantıda, verilen eğitimlerin kalitesini artırmak, kursiyerlerin motivasyonunu yükseltmek, ayrıca eğitim sürecinde sahada yaşanan olumsuzlukları, uyumsuzlukları konuşmak ve çözüm bulmak için fikir alışverişinde bulunuldu.

Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, kurs yönetici ve yardımcılarının vatandaşla iletişimine dikkat çekti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ise "Hep birlikte KO-MEK projesi yanında, Komeksepeti, Kodeli, Özel Eğitim Sınıfları, Ustam, KO-MEK Hurması, KO-MEK Vefası gibi birçok projeyi yürüttük. Her bir kurs merkezimiz yürüttüğü eğitimlerin yanında etki alanındaki vatandaşlarımızın Büyükşehir'e birer erişim ve temas noktasıdır. Bu sebeple kursiyerimiz olsun veya olmasın erişim alanınızdaki dezavantajlı vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek üzere ilgili birimlerle irtibatlarını sağlamalıyız. Bu bağlamda nicelik olarak mevcut durumumuzu korurken nitelik konusundaki çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Gayretli çalışmalarınızdan ötürü hepinize teşekkür ederken yeni eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Murat Yavuz, kocaeli, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel KO-MEK 20. Yılını Değerlendirdi: Nitelikli Eğitim Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ’taki terör saldırısında 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: TUSAŞ'taki terör saldırısında 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Saldırıyı lanetliyorum.
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var
08:45 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti 2 gol attığı maçta sahaya atılan patlayıcı nedeniyle 3 parmağını kaybetti
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 18:32:45. #1.12#
SON DAKİKA: KO-MEK 20. Yılını Değerlendirdi: Nitelikli Eğitim Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.