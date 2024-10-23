KO-MEK 20. Yılını Değerlendirdi: Nitelikli Eğitim Vurgusu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 20. yıl değerlendirme ve yenilikçi çalışma stratejileri toplantısı düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, "Nicelik olarak mevcut durumumuzu korurken nitelik konusundaki çalışmalara ağırlık vermeliyiz" dedi.

Eğitimle dolu 20. yılına giren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), vatandaş odaklı projeler üreterek değer aktarımını destelemek için, değerlendirme ve yenilikçi çalışma stratejileri toplantısı düzenledi. Darıca Balyanoz Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan'ın yanı sıra birim şefleri, 44 kurs merkezinin yöneticileri ve yönetici yardımcıları katıldı.

Toplantıda, verilen eğitimlerin kalitesini artırmak, kursiyerlerin motivasyonunu yükseltmek, ayrıca eğitim sürecinde sahada yaşanan olumsuzlukları, uyumsuzlukları konuşmak ve çözüm bulmak için fikir alışverişinde bulunuldu.

Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan, kurs yönetici ve yardımcılarının vatandaşla iletişimine dikkat çekti. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ise "Hep birlikte KO-MEK projesi yanında, Komeksepeti, Kodeli, Özel Eğitim Sınıfları, Ustam, KO-MEK Hurması, KO-MEK Vefası gibi birçok projeyi yürüttük. Her bir kurs merkezimiz yürüttüğü eğitimlerin yanında etki alanındaki vatandaşlarımızın Büyükşehir'e birer erişim ve temas noktasıdır. Bu sebeple kursiyerimiz olsun veya olmasın erişim alanınızdaki dezavantajlı vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere tüm vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek üzere ilgili birimlerle irtibatlarını sağlamalıyız. Bu bağlamda nicelik olarak mevcut durumumuzu korurken nitelik konusundaki çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Gayretli çalışmalarınızdan ötürü hepinize teşekkür ederken yeni eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ