KO-MEK, Dilovası sergisiyle final yaptı - Son Dakika
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KO-MEK, Dilovası sergisiyle final yaptı

28.06.2022 12:05
KO-MEK, Dilovası sergisiyle final yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), son sergisini Dilovası'nda gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), son sergisini Dilovası'nda gerçekleştirdi.

KO-MEK, el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı ilçe sergilerinin finalini Dilovası'yla yaptı. 12 ilçede 12 ayrı sergi düzenleyen KO-MEK, her sergide 15 bine yakın el emeği göz nuru ürünü ziyaretçiler için görücüye çıkardı. 62 bin 866 aktif kursiyerin bulunduğu KO-MEK'te, toplamda 359 farklı branşta şimdiye kadar 748 bin 565 kişi eğitim aldı. KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserler ve kursiyerlerin farklı uygulamalarıyla yaz festivali tadında gerçekleşen açılışlarda katılımcılar doyasıya eğlendi.

Dilovası Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ilçe sergisinin açılışına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Açılışta işaret dili kursiyerlerinin hazırladığı Hayat Bayram Olsa adlı gösteri izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

"Pes etmeden nasıl başarıya ulaşacağını KO-MEK sayesinde öğrendim"

Açılışta kursiyerler adına konuşma yapan Bahriye Geredeli, "Yıllarca temizlik ve aşçılık alanlarında çalıştım. Bir Alman şirketinde çaycılık yaparken yabancı bir müşteriyle iletişim kuramayınca hemen kendimi KO-MEK yabancı dil kurslarında buldum. KO-MEK sayesinde bilgisayar branşı kursuna da katılarak kendimi daha da geliştirip, çeşitli üniversitelerde eğitim aldım. İnsanların pes etmeden nasıl başarıya ulaşacağını KO-MEK sayesinde öğrendim. Benim gibi okumak meslek öğrenmek isteyen binlerce kadını KO-MEK'e yönlendirerek kendilerini geliştirmelerine vesile oldum" dedi.

"Vatandaşla iç içe olarak hizmetlerimizi sürdürdük"

Dilovası Belediye Başkanı Şayir ise "Belediyeciliğin sadece altyapı ve üstyapı hizmet vermek olmadığını hükümetimiz ve büyükşehir belediyemiz öncülüğünde göstermiş olduk. Hiç kimseyi ayırt etmeden herkese hizmet ederek vatandaşla iç içe olarak hizmetlerimizi sürdürdük. Ben burada emeği geçen herkese KO-MEK kursiyerlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çevre konusunda özellikle Dilovası'nın bayrağı taşımasını istiyorum"

Kursiyerlerin güzel işler başardığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "KO-MEK'lerimiz şimdiye kadar çok güzel işler yaptı. Ama yeni dönemde KO-MEK başka bir şey yapsın istiyorum. El emekleriniz artık üretime ve ekonomiye dönsün biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama bunu ileriye götürmek ve kendi işletmenizi kurmak sizin elinizde. Artık iklimlerin değişmesi ve tüketim hızının artması dolayısıyla çevre kirliliği artmaya başladı. Tek kullanımlık ürünler, cam ürünler, plastik çeşitli ürünler artık dünyamızda her yeri sarmış durumda. Çevre konusunda özellikle Dilovası'nın bayrağı taşımasını istiyorum. Öyle bir hareket başlatın ki, Dilovası 12 ilçe belediyesi arasında sıfır atık konusunda şampiyon olsun" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın, Dilovası, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KO-MEK, Dilovası sergisiyle final yaptı - Son Dakika

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