KO-MEK Kursiyerlerinin Eserleri Darıca İlçe Sergisinde Sergilendi - Son Dakika
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Yerel

KO-MEK Kursiyerlerinin Eserleri Darıca İlçe Sergisinde Sergilendi

KO-MEK Kursiyerlerinin Eserleri Darıca İlçe Sergisinde Sergilendi

KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler, Darıca ilçe sergisiyle devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kursiyerlerin sosyal sorumluluk projeleriyle destek sağladığını belirtti.

25.05.2024 10:41  Güncelleme: 10:42
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KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler bu kez Darıca ilçe sergisiyle devam etti. KO-MEK kurslarının önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), her yıl bahar şenliği havasında düzenlediği ve artık geleneksel hale gelen ilçe sergilerine Darıca ilçe sergisiyle devam etti. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergilerde birbirinden güzel ürünler göz kamaştırdı. Adnan Menderes Kültür Merkezindeki açılışta KO-MEK müzik grubu usta öğreticileri davetlilere mini konser verdi. Programda çocuk oyun odalarında eğitim alan minik kursiyerler uzay kostümüyle gösteri düzenledi. Gösterinin ardından kursiyerler adına konuşma yapan giyim kursiyeri Güler Çokan, "34 yıllık hemşirelik hayatımdan sonra emekli oldum. Emeklilik sonrası adeta bir boşluğa düştüm. Bu dönemde ne yapabilirim diye düşünürken KO-MEK ile tanıştım. Burada kendim ve ailem için birçok elbise dikerek hem aile ekonomime katkı sağladım hem de yeni bir aile edinmiş oldum. KO-MEK sayesinde sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak birçok kurum ve kuruluşa KO-MEK Vefası adı altında destek olduk. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve 11 ilimizi vuran 6 Şubat depremi sonrasında oradaki vatandaşlarımıza biraz olsun destek olmak için 561 kışlık mont ve 50'den fazla kışlık giysi dikerek gönderdik. Bu tür sosyal sorumluluk projelerin içinde olmak beni ve arkadaşlarımı çok mutlu ediyor bize bu imkanı veren herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"KO-MEK en güçlü kadın örgütüdür"

KO-MEK kurslarının önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarda KO-MEK'in sadece bir eğitim yeri değil, aile yuvası ve üretim merkezi olduğunun da kanıtıdır. KO-MEK, Kocaeli'nin en büyük sivil toplum kuruluşu haline geldi ve aynı zamanda en güçlü kadın örgütüdür" diyerek zor zamanlarda hayatın içinde olan KO-MEK kursiyerlerine teşekkür etti. Son olarak Filistin'de yaşanan soykırıma değinen Başkan Büyükakın, "Zulüm nerede olursa olsun durmalıdır, çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin insanlar topraklarından evlerinden ayrılmak zorunda kalmasın" dedi.

Açılışta konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Sergiyi gezerken gerçekten sizlerle gurur duydum. El emeği göz nuru ürünleriniz sergi alanını süsledikçe bizlerde yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından KO-MEK Bohçası yakında evlenecek olan nişanlı kursiyere takdim edilerek protokol ve çocuklarla birlikte açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra sergiyi gezen Başkan Büyükakın, kursiyerlerden bilgi alarak eserleri inceledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Darıca, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KO-MEK Kursiyerlerinin Eserleri Darıca İlçe Sergisinde Sergilendi - Son Dakika

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