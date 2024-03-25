KO-MEK\'te Kur\'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması

KO-MEK'te eğitim alan Kur'an-ı Kerim kursiyerleri, güzel okuma yarışmasında dereceye girebilmek için ter döktü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında (KO-MEK) eğitim alan Kur'an-ı Kerim'i tecvitli okuma branşı kursiyerlerinin katıldığı, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenlendi. Gebze, İzmit ve Gölcük'te düzenlenen ön elemelerin ardından finale kalan 15 kursiyerin katıldığı yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen yarışmaya çok sayıda vatandaş katıldı. 15 yarışmacının dereceye girebilmek için ter döktüğü final yarışmasında yakınları da dua ederek destek verdi. Oldukça çekişmeli geçen yarışmada en yüksek puanla birinciliği Asiye Sarıaslan elde etti. Hacer Bozkurt ikinci, Aynur Demirel ise üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri programa katılan protokol tarafından takdim edildi.
Ayrıca yarışmada dereceye giren ilk 50 kursiyere İstanbul gezisi düzenlendi. Gün boyunca İstanbul'da tarihi yerleri ziyaret eden kursiyerler Ayasofya Cami'yi de ziyaret etti. - KOCAELİ
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