KO-MEK Vefası Projesi ile Engelli Bireylere Hırka Dikişi

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"KO-MEK Vefası" projesi ile gönüllere dokunan KO-MEK kursiyerleri aile olmanın vefasını engelli bireylere hırka dikerek gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) kalplere dokunan sosyal sorumluluk projelerinden biri olan "KO-MEK Vefası" bu kez Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyelerinin yüzünü güldürdü. Engelli bireylerin kalplerine dokunmak isteyen kursiyerler, kendi aralarında bir bütçe oluşturarak hırka diktiler. 60 gönüllü kursiyerin 3 gün boyunca aralıksız çalışarak hazırladığı hediyeler dernek üyelerinin katıldığı programla takdim edildi.

Kursiyerlerin 3 gün boyunca el emeği göz nuru ile hazırladıkları birbirinden güzel hırkaları teslim alan Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyeleri hediyeler karşısında oldukça mutlu oldu. Verilen hediyeleri kimisi hemen üstünde denerken kimisi de ailesine göstererek mutluluklarını paylaştı. Aldıkları eğitimin vefasını engelli vatandaşlar için bir şeyler yaparak göstermek isteyen KO-MEK kursiyerlerinden Sedef Dede, "KO-MEK Karamürsel Kurs Merkezi'nde dikim kursuna geliyorum. Engellilerin yüzünü güldürmek için KO-MEK ailesi olarak bir şeyler yapmak istedik. KO-MEK vefasının gönülleri ısıttığı bu iş birliği ve paylaşımda hem biz mutlu olduk hem de engelli vatandaşlarımızın yüzünü güldürmenin sevincini yaşadık" dedi.

Kurs merkezinde gerçekleştirilen programa katılan Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hatice Tiryaki yaptığı konuşmada, "Engelli çocuklarımız burada aileleri ile birlikte kurslara gelerek hem bir şeyler öğreniyorlar hem de kaliteli zaman geçiriyorlar. Burada güzel bir aile ortamı var. Yıllardır engelli çocuklarımızı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın desteğiyle mutlu ediyoruz. KO-MEK kursiyerleri vefalarını göstererek engelli çocuklarımıza kendi elleriyle sweat hırka dikerek mutlu ettiler. Bu çalışmada emeği gecen herkese teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

"KO-MEK Vefası" ile ihtiyaç duyan her kesimin yanında olan KO-MEK kursiyerleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile birçok kişiye örnek oluyor. Kendi imkanları ile oluşturulan yardım paketleri; kimi zaman bir köy okulunun sınıfına perde, masa örtüsü olurken, kimi zaman da engelli bir vatandaşın üstüne hırka, mont ya da kışlık atkı olarak hayat buluyor. - KOCAELİ