KOAH hastası Kıbrıs Gazisi Hüsnü Şengöz Bodrum\'da son yolculuğuna uğurlandı

KOAH hastası Kıbrıs Gazisi Hüsnü Şengöz Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıbrıs Barış Harekatı'nda teğmen olarak görev yapan 77 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüsnü Şengöz, KOAH nedeniyle Bodrum'da yaşamını yitirdi. Turgutreis Yalı Camii'nde düzenlenen törenin ardından Yukarı Akçaalan Mezarlığı'na defnedildi; törene Kaymakam Ali Sırmalı ve gaziler katıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Hüsnü Şengöz, son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre Kıbrıs Barış Harekatı'nda teğmen olarak görev yapan Hüsnü Şengöz, daha sonra mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalıştı. Bir süre önce KOAH hastalığına yakalanan Şengöz, son dönemlerde nefes darlığı çekmeye başladı. Oksijen cihazına bağlı olarak yaşayan 77 yaşındaki Hüsnü Şengöz, hayata tutunamadı. Şengöz için bugün öğle namazı sonra Turgutreis Yalı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile Bodrumlu gaziler de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hüsnü Şengöz Yukarı Akçaalan Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: İHA
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