Gazze\'den Mısır\'a sığınan aileler aynı sofrada buluştu

11.03.2026 00:09  Güncelleme: 00:10
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mısır'da düzenlenen iftar programında Gazzeli ailelerle bir araya geldi. İsrail saldırılarında yaralanan Gazzelileri de ziyaret eden Büyükakın, yardımlar için teşekkür etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze'den Mısır'a sığınan aileler için Kahire'de düzenlenen iftar programına katıldı. Büyükakın, Gazzeli ailelerle birlikte oruç açarken, İsrail saldırılarında yaralanan bazı Gazzelileri de ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında farklı ülkelerde kurduğu "Kardeşlik Sofrası" iftar programlarını bu kez Gazze için düzenledi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'den ayrılarak Mısır'a sığınan aileler için Kahire'de iftar programı gerçekleştirildi. Programa yüzlerce Gazzeli aile katılırken, Başkan Tahir Büyükakın da iftar sofrasında ailelerle bir araya geldi.

Gazze için kardeşlik sofrası kuruldu

Kahire'de düzenlenen iftar programında Gazzeli aileler aynı sofrada buluştu. Başkan Büyükakın da programda ailelerle sohbet etti, çocuklarla yakından ilgilendi. Programa katılan aileler, iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan'ın dayanışma ruhunu paylaştı.

Yaralı Gazzelileri ziyaret etti

Program kapsamında Büyükakın, İsrail saldırılarında yaralanan ve Mısır'da tedavi gören bazı Gazzelileri de ziyaret etti. Ziyarette yaralıların sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Büyükakın, hastalar ve yakınlarıyla da sohbet etti. Tedavi süreci devam eden Gazzelilere geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükakın, acil şifa temennisinde bulundu. Ziyaret sırasında bazı aileler yaşadıkları süreci ve Gazze'deki son durumu anlatırken, zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Yaralı yakınları ise kendilerini yalnız bırakmayan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ettiklerini ifade etti.

"Yürüttüğümüz yardım faaliyetlerine verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz"

Mısır programı kapsamında Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'i de ziyaret eden Başkan Tahir Büyükakın, görüşmede yürütülen yardım faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette konuşan Büyükakın, "Misafirperverliğiniz ve Gazzeli kardeşlerimize yönelik yürüttüğümüz yardım faaliyetlerine verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz" dedi.

"Kardeşlik, zulmün kurduğu tüm duvarlardan daha güçlü"

Gazzeli ailelerle birlikte oruç açtıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Zulmün ayırdığı hayatları, kardeşliğin bereketiyle sarmaya çalıştık. Aynı sofrada paylaşılan bir lokmanın, edilen bir duanın ve kurulan bir gönül bağının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördük. İnanıyoruz ki; kardeşlik, zulmün kurduğu tüm duvarlardan daha güçlü. Rabbim bu sofradaki dualar hürmetine başta Gazze olmak üzere tüm mazlumlara selamet, sabır ve kurtuluş nasip eylesin" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

