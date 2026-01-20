İş makinelerinin bakımı belediye atölyesinde yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış şartlarında kullanılan iş makineleri ve araçların bakım onarımlarını kendi atölyelerinde gerçekleştirerek hizmetin aksamasını önlüyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Makine İkmal Şube Müdürlüğü ekipleri, araç filosunun periyodik bakımları ile mekanik ve elektrik kaynaklı arızalarını kurum bünyesindeki atölyelerde gideriyor. Dış kaynak kullanımını azaltarak bütçeden tasarruf sağlamayı hedefleyen belediye, araçların şarj ve marş dinamoları, aydınlatma sistemleri ve elektrik tesisatlarını kendi personeliyle onarıyor.

Bakımlar dijital sistemle takip ediliyor

Atölyede kurulan dijital sistem sayesinde araçların yağ değişim ve bakım süreleri kayıt altında tutuluyor. İş makinelerinin motor yağları her 250 saatte bir değiştirilirken; hidrolik yağ, şanzıman ve filtre bakımları da belirlenen periyotlarda yapılıyor.

Fren sistemlerindeki arızaların yüzde 95'inin kurum bünyesinde çözüldüğü belirtilirken, balata değişimi, kampana taşlama ve hava kaçağı onarımları atölye ortamında gerçekleştiriliyor. Lastik bakım ve onarımlarını da kendi imkanlarıyla sağlayan ekipler, kullanım ömrü dolan lastikleri kaplamaya göndererek yeniden değerlendiriyor.

Öte yandan bakım süreçlerinin aksamaması için malzeme ambarındaki stoklar dijital olarak izleniyor. Sistem, stok azaldığında otomatik uyarı vererek yedek parça tedarikinin zamanında yapılmasını sağlıyor. - KOCAELİ