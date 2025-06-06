Kocaeli Belediyesi Kurban Bayramı\'nda Evde Bakım Hizmetiyle Vatandaşları Ziyaret Etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personelleri, Kurban Bayramı dolayısıyla evde bakım hizmeti alan vatandaşları ziyaret etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün Evde Bakım Birimi, bu kez rutin hizmet dışında, bayramlaşmak amacıyla kapıları çaldı. Ziyarette, 12 ilçede 79 personel görev aldı. Kimsesi olmayan ya da bayramı yalnız geçiren bireylere ulaşılarak, bayram hediyeleri takdim edildi ve Başkan Tahir Büyükakın'ın selamları iletildi.

Ziyaretler sırasında vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek, ilgiden dolayı teşekkür etti. - KOCAELİ