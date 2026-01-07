Bin 834 kişiye 19 bin kez evde bakım hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında bin 834 vatandaşa evde bakım hizmeti verdi.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda, yaşlılık, engellilik veya hastalık nedeniyle günlük yaşamını tek başına sürdüremeyen vatandaşlara destek sağlandı.

Yıl boyunca devam eden uygulamada, öz bakım ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayamayan ve yakını bulunmayan bin 834 kişiye toplam 19 bin 923 kez hizmet götürüldü. Ekipler tarafından vatandaşların saç ve sakal tıraşı, tırnak kesimi, vücut temizliği ve banyo gibi kişisel hijyen ihtiyaçları karşılandı.

Bin 529 hanede temizlik yapıldı

Kişisel bakımın yanı sıra ev temizliği hizmeti de sunan belediye ekipleri, bin 529 hanede çalışma yürüttü. Toplam 3 bin 871 kez gerçekleştirilen temizlik hizmeti kapsamında, evlerin süpürülüp silinmesi, toz alınması, perde yıkanması ile banyo ve tuvalet temizliği gibi işlemler yapılarak vatandaşlara hijyenik yaşam alanı sağlandı. - KOCAELİ