Kocaeli Belediyesi\'nden Kurban Bayramı Uyarısı: Hastalıklı Organlar Dikkatle İmha Edilmeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların hastalıklı organlarının gelişigüzel atılmasının kist hidatik hastalığını yayabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, bu organların mutlaka imha edilmesi veya derin çukura gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların organlarının gelişigüzel çöpe atılmasının "kist hidatik" olarak bilinen bulaşıcı hastalığa neden olabileceği uyarısında bulundu. Büyükşehir yetkilileri, hastalıklı organların açıkta bırakılmaması gerektiğini ifade ederek, bu organların imha edilmesi ya da toprağa gömülüp üzerine kireç dökülmesi gerektiğini belirtti. Kurban Bayramı'nda hayvanların kesimi sırasında fark edilen kistli akciğer ve karaciğer gibi sakatatların kedi ve köpeklere verilmemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, kistli organ ve sakatatların kedi ve köpeklere verildiğinde hastalığın yayıldığını ifade etti. Kistleri yiyen köpeklere parazit bulaştığı ve bu hayvanların da paraziti etrafa yayarak insanlara bulaştırma ihtimalinin de olduğu yapılan açıklamada belirtildi.

Hastalıklı organların açıkta bırakılmaması ve poşetlenip çöp bidonlarına atılmamasının önemine değinen büyükşehir yetkilileri, sakatatların yakılarak imha edilmesi ya da mutlaka koku sızdırmayacak şekilde derin çukur kazılarak toprağa gömülmesi ve üzerine kireç dökülmesi gerektiğini ifade etti. - KOCAELİ