Kocaeli Belediyesi'nden Personele Afetlerde İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Kocaeli Belediyesi'nden Personele Afetlerde İlk Yardım Eğitimi

Kocaeli Belediyesi\'nden Personele Afetlerde İlk Yardım Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme yeteneği kazandırmak amacıyla personeline 'Afetlerde İlk Yardım' eğitimi düzenledi. Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak sürdü ve katılımcılara afetlerde sağ kalma ve yardım etme becerileri kazandırıldı.

20.10.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle personele "Afetlerde İlk Yardım" eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde kaza, muhtemel doğal afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için personele yönelik ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle personele "Afetlerde İlk Yardım" eğitimi verildi.

İki aşamalı olarak düzenlenen eğitim 4 saat sürdü. Eğitim, olay yeri değerlendirmesiyle başlayıp yaralıya öncelikli müdahale, kanama durdurma, kırık çıkık ve burkulmalarda nasıl uygulama yapılacağı teorik olarak anlatıldı. Ayrıca yaralanmalar, zehirlenmeler, göğüs ağrısı, bayılma, koma, epilepsi, şok durumlarında verilen pozisyonlar, tıkanma vakalarına müdahaleler (heimlich manevrası) uygulamalı olarak gösterildi.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'nün eğitim hizmetleri birimi tarafından düzenlenen program kapsamında Afet İşleri Dairesi Başkanlığı personeline ilk yardımın temel kavramları; dikkat edilecek noktalar, kanamalar, yaralanmalar, kırık çıkık ve burkulmalar, bayılma ve koma müdahaleleri, kazazede taşıma ve nakil usulleri gibi birçok konuda eğitim verildi. Eğitimlerle personele ilk yardımla ilgili beceri kazanılması ve ilk yardım bilincinin artırılması hedeflendi.

Katılımcılara 4 saatlik eğitimin sonunda Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile eğitmenler Kevser Uysal ve Neslihan Genç tarafından belgeleri takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Belediyesi'nden Personele Afetlerde İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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