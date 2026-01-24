Yarıyıl tatilinde Bilim Merkezi'nde eğlence dorukta - Son Dakika
Yarıyıl tatilinde Bilim Merkezi'nde eğlence dorukta

24.01.2026 10:33  Güncelleme: 10:34
Kocaeli Bilim Merkezi, yarıyıl tatiline özel düzenlenen 'Okula Bi' Mola' etkinliği ile çocuklara bilimden sanata, dijital deneyimlerden sahne gösterilerine kadar eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunuyor. Üç gün sürecek etkinliklerde çocuklar, zıpla oyna uygulamaları, sanat atölyeleri ve bilgi yarışmaları ile dolu bir tatil geçirecek.

Kocaeli Bilim Merkezi'nde yarıyıl tatiline özel hazırlanan rengarenk atölyeler, sahne gösterileri, oyun alanları ve eğitici aktivitelerle çocuklar hem öğreniyor hem de keyifli ve unutamayacakları tatil geçiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların ve gençlerin tatillerini verimli şekilde geçirebilecekleri "Okula Bi' Mola" etkinliği düzenliyor. Kocaeli Bilim Merkezi'nde üç gün boyunca sürecek etkinliklerde çocuklar ve gençler; bilimden sanata, dijital deneyim alanlarından sahne şovlarına, rengarenk atölyelerden eğlenceli deneylere kadar her alanda keşfetmenin ve eğlenmenin tadını çıkarıyor. Bilim Merkezi'nin ilgi çekici dünyasında çocuklarıyla birlikte nitelikli vakit geçiren ebeveynler de bilim, teknoloji ve sanata dair keyifli deneyimler yaşıyor. Merkezin giriş alanındaki zıpla oyna, greenbox ve 360 video booth uygulamaları miniklerden ilgi görürken, atriumda kurulan sanat atölyelerinde çocuklar üretmenin ve keşfetmenin heyecanını yaşadı. Sergi alanında yer alan izcilik kampı ve sanal gerçeklik deneyim alanı da çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Atölyeler ve sahne gösterileri ilgi gördü

Üst kat etkinlik alanında kurulan atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem de sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirdi. Bilim sahnesinde gerçekleştirilen bilgi yarışmaları ve bilim şovlarında köpük patlaması, sıvı azot ve basınç deneyleri gibi gösteriler heyecan dolu anlara sahne oldu. Sahne etkinlikleri kapsamında düzenlenen sihirbaz gösterisi çocuklara neşeli anlar yaşatırken, ilk günün kapanışı Miniyo konseriyle yapıldı. Sevilen şarkılar, sahne performansları ve ışık gösterileriyle çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Kocaeli, Kültür, Tatil, Bilim, Sanat, Yerel, Son Dakika

