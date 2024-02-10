Kocaeli Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'nde Çocuklar Hem Öğrendi Hem Eğlendi - Son Dakika
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Kocaeli Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'nde Çocuklar Hem Öğrendi Hem Eğlendi

Kocaeli Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi\'nde Çocuklar Hem Öğrendi Hem Eğlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi'nde düzenlenen bilim şovlarına binlerce çocuk katıldı. Bilim Atölyeleri Kış Akademisi ve Sanayi 4.0 Mucit Dünyası programı kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim yaşattı.

10.02.2024 09:44  Güncelleme: 09:47
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Kocaeli Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'nde düzenlenen bilim şovlarına katılan binlerce çocuk hem öğrendi hem de eğlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bilim Atölyeleri Kış Akademisi ve Sanayi 4.0 Mucit Dünyası programı kapsamında gerçekleştirilen kodlamaya giriş, scratch ile kodlama, akıllı devreler, karbondioksitin gücü ve gözün anatomisi gibi birbirinden eğitici atölye programına katılım sağlayan çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi. Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen birbirinden öğretici deneylerin sahnelendiği bilim şov etkinliği, yaklaşık 10 bin bilimseverin buluşmasına olanak sağladı. Kağıt Müzesi'nin hem eğitici hem de eğlenceli olan origami, krigami, seramik, ahşap ve quilling gibi birbirinden eğitici el sanatları atölyelerine de 4-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi'nde Çocuklar Hem Öğrendi Hem Eğlendi - Son Dakika


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