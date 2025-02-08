Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Çevre Vurgusu - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Çevre Vurgusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın\'dan Çevre Vurgusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çevre ile ilgili hassas çalışmalar yaptıklarını belirterek, Marmara Denizi'nin korunması konusunda uyarılarda bulundu. 'Çevre ile ilgili her alanda iddialıyız' diyen Büyükakın, şehrin gelecek nesillere temiz bir şekilde teslim edilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

08.02.2025 10:34  Güncelleme: 10:36
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'nin temizliği başta olmak üzere çevre ile ilgili son derece hassas çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, "Çevre ile ilgili her alanda iddialıyız. Gece gündüz gözetmeden şehrimiz için çalışıyoruz. Boş zamanlarında belediye başkanlığı yapanlardan değiliz. Birileri gibi başka işlerinin arasında, 5 yılda bir seçime girerken belediye başkanı olduğumuzu hatırlayıp belediye başkanlığını mış gibi yapmıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen otobüs tanıtım programında önemli mesajlar verdi. Başta Marmara Denizi olmak üzere çevreyle ilgili çok hassas çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Gece gündüz gözetmeden şehrimiz için çalışıyoruz. Sadece şehrimiz için çalışıyoruz. Sadece belediye başkanlığı yapıyoruz. Boş zamanlarında belediye başkanlığı yapanlardan değiliz. Birileri gibi başka işlerinin arasında, 5 yılda bir seçime girerken belediye başkanı olduğumuzu hatırlayıp belediye başkanlığını mış gibi yapmıyoruz. Nasıl ki atık su yönetimiyle ilgili Marmara Denizimizi korumaya yönelik adımlar atıyorsak, çevreci otobüslerimizle havamızı da koruyoruz. Biz bunları söylediğimizde, Marmara Denizi ile ilgili hassasiyet göstermesi gerekenler, 'Sen bizim başkanımıza neden laf söylüyorsun' demeyi tercih ediyorlar. Bunlar politik meseleler değil. Bunlar şehirlerin, ülkelerin meseleleri, geleceğimizin meseleleri" diye konuştu.

"Marmara Denizi geri dönülmez felakete gider"

Konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "16 milyon İstanbul'un 8 milyonunun kanalizasyonunu Marmara Denizine gözünüzü kırpmadan salarsınız Marmara Denizi geri dönülmez bir şekilde felakete gider. Biz bunu dile getiriyoruz. Eğer arıtma tesisleri yapılmaz, mevcut arıtma tesisleri çalıştırılmazsa bu işin sonu Marmara Denizi'nin ölümü. Diyorlar ki, 'Niye sürekli bunu söylüyorsun?'. Ben söylemeyeyim de kim söylesin? Ben belediye başkanıyım, bu şehrin insanları bana bu şehri emanet etmişler. Marmara Denizi, bu şehrin yaşam parçalarından bir tanesi. Bu denizin kenarında oturulamadığını düşünün. Üniversite öğrencisi olduğumuz yıllarda Haliç'in yanından geçmek mümkün değildi. Ben hatırlıyorum bu şehre gelen insanlar, üniversitedeki arkadaşlarım, 'Ben Kocaeli'den geliyorum' dediğimde, 'Kokan şehir mi?' derlerdi. Şehre girerken insanlar kesik bir kokuyla karşılaşırdı. Şimdi, Elhamdülillah şehrin batısından da doğusundan da girdiğinizde yeşillikle karşılanıyorsunuz. Denizini, doğasını koruyoruz ve bu şehrin gelecek nesillere tertemiz bir şekilde teslim edilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu konuda çok iddialıyız. Çevre ile ilgili her alanda iddialıyız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Çevre Vurgusu - Son Dakika

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