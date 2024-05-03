Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gazze ile Kardeş Şehir Olacaklarını Açıkladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gazze ile Kardeş Şehir Olacaklarını Açıkladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gazze ile Kardeş Şehir Olacaklarını Açıkladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze ile kardeş şehir olacaklarını ve Onbaşı Hasan Cami'yi tekrar yapacaklarını söyledi. Ayrıca, KO-MEK tarafından düzenlenen sergide kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

03.05.2024 13:06  Güncelleme: 13:13
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli ile Gazze'nin kardeş şehir olmasının ardından kenti ayağa kaldırmak için tüm desteği vereceklerini ifade ederek, "Benim bir ahdim var buradan da sözünü veriyorum; İsrail tarafından bombalanarak yıkılan Onbaşı Hasan Cami'yi tekrar yaparak ayağa kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Gazze'de yaşanan soykırımdır, insanlık dramıdır" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) tarafından Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde ilçe sergisi düzenlendi. Etkinlikte kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kursiyerlerimiz buralarda sadece eğitim almıyor, aynı zamanda KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza çeyiz desteği, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmak gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de gerçekleştiriyor. Sosyal sorumluluk projesi olarak daha fazlasını yapmalıyız" dedi.

"Gazze ile Kocaeli kardeş şehir olacak"

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Büyükakın, "Bu sene Gazze senesi olsun. Vicdanı olan insanın Gazze için sessiz kalmaması lazım. Bizde seçimden sonraki ilk meclis toplantısında oradaki katliam durur durmaz Gazze ile kardeş şehir anlaşması yaparak, kadim toprakları tekrardan ayağa kaldırmak istiyoruz. Benim bir ahdim var buradan da sözünü veriyorum; İsrail tarafından bombalanarak yıkılan Onbaşı Hasan Cami'yi tekrar yaparak ayağa kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Gazze'de yaşanan soykırımdır, insanlık dramıdır. Orada kadınlar, çocuklar saldırıya uğruyor. Devlet terörü uygulanıyor. Buna tepkiyi canlı tutmamız gerekiyor. Büyükşehir meclisinden kardeş şehir olma yetkisi aldım. Orada her şey normale döner dönmez yapacağımız ilk işlerden bir tanesi Gazze ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması yapmak ve gerek altyapı, gerek üstyapısıyla ilgili çalışmaları hızla oraya göndermek. Orada insanlar içmeye su bulamıyorlar, yiyecek ekmek bulamıyorlar, uyku uyuyamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Programa Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Çayırova Kaymakamı Ahmet Önel, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Saridere, AK Parti Çayırova Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Kuş, Çayırova Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve vatandaşlar katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Gazze ile Kardeş Şehir Olacaklarını Açıkladı - Son Dakika

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