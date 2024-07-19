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Gebze'de meslek odalarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bizim birinci önceliğimiz kenti depreme hazırlamak. Afet tırları ile afet mutfağımız var. Ancak afet anında iletişimin kopmaması çok önemli. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze'de meslek odalarıyla bir araya geldi. Programda meslek odalarının yöneticileriyle sohbet eden Başkan Büyükakın, "Bizler çoğunluğun oyuyla seçilip geliyoruz ama bize oy vermeyenler adına da kararlar alıyoruz. Bu açıdan şehrimizde bulunan herkese kulak veriyor, talepleri, önerileri ve hayata geçirdiğimiz çalışmalarla ilgili geri bildirimleri dinliyoruz. Bizim birinci önceliğimiz bu kenti depreme hazırlamak. Hep birlikte bu kenti depreme hazırlamalıyız. Bu alanda arkadaşlarımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Afet tırlarımız ve afet mutfağımız var. Ancak afet anında iletişimin kopmaması çok önemli. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz" diyerek hayata geçirilen çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

"Ülkemizde depreme en duyarlı belediye başkanı sizsiniz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ziyaretleri için teşekkür eden Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çağdaş Kara, "Ülkemizde depreme en duyarlı belediye başkanı sizsiniz. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Gebze İnşaat Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Bölgesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çağdaş Kara, Gebze Makine Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yeşiltepe, Gebze Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Serdaroğlu ve Gebze Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Baycan Aküzüm katıldı. - KOCAELİ