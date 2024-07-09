Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen afet koordinasyon toplantısı, Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda afetlere duyarlılığın artırılması ve risk azaltma çalışmalarının sürekliliği gibi konular ele alındı.

09.07.2024 15:01  Güncelleme: 15:02
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinesinde düzenlenen afet koordinasyon toplantısı, Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde; AFAD, Kızılay, arama kurtarma dernekleri, sivil toplum katılımıyla düzenlenen afet koordinasyon toplantısı Gölcük'te gerçekleştirildi. Gölcük Belediyesi Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da katıldı.

Toplantıda toplumun afetlere duyarlılığının artırılması, risk azaltma çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, 17 Ağustos Anma ve Anlama etkinliği hazırlık çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Başkan Ali Yıldırım Sezer, orman yangınları konusunda ortak eğitim ve tatbikat yapılması gibi konuların görüşüldüğü ve verimli geçen toplantıya katılan ve katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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