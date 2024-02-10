Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlere Pusula Gibi Yol Gösteriyor

Bilgievleri, Akademi Lise ve Gençlik Merkezlerinde görevli eğitmen ve personelle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "'Bu dünyayı ben kurtaracağım, benim yetiştirdiğim insan bu dünyayı kurtaracak' gibi motivasyonla çalışmanızı bekliyoruz. Neye vesile olacağınızı bilemezsiniz. Küçücük bir şey koskoca değişikliğe sebep olabilir. Kılavuz gençlik modeli pusula gibi size yol gösterecek" dedi.
Sosyal hizmetlerden spor ve sağlık hizmetlerine kadar hayatın birçok alanında vatandaşlara hizmet sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmaların yanında eğitime de büyük destek veriyor. Büyükşehir belediyesinin gençlerin gelişiminde model ve ödüllü gençlik projesi olan 'Kılavuz Gençlik' her geçen yıl fark oluşturan eğitimlerle çalışmalarına devam ediyor. Gençliğe yepyeni bir vizyon kazandırmayı amaçlayan Bilgievleri, Akademi Lise ve Gençlik Merkezleri'nde hizmet içi eğitimlere de oldukça önem veriliyor. Hizmet içi eğitimin açılış programına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kılavuz gençlik modelinin gençlere pusula gibi yol gösterdiğini söyledi.
"Küçücük bir şey koskoca değişikliğe sebep olabilir"
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilgievleri, Akademi Lise ve Gençlik Merkezleri'nde görev yapan eğitmen ile personellerin katılım sağladığı hizmet içi eğitim programı düzenlendi. Kurumlarda bulunan tüm personelin katılım gösterdiği 3 günlük programda seminerler gerçekleştirildi. Eğitmenlere Türkiye'ye çok büyük faydası olacak isim yetiştirebileceklerini söyleyen Başkan Büyükakın,"'Bu dünyayı ben kurtaracağım, benim yetiştirdiğim insan bu dünyayı kurtaracak' gibi motivasyonla çalışmanızı bekliyoruz. Neye vesile olacağınızı bilemezsiniz. Küçücük bir şey koskoca değişikliğe sebep olabilir. Kılavuz gençlik modeli deniz feneri gibi orada duracak, herkes yolunu bulacak ya da elinize aldığınızda bir pusula gibi yolunuzu gösterecek" dedi. - KOCAELİ
AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralanırken, olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde aracın kapüşonlu bir kişiyi sokaktan aldığı görüldü. Öte yandan şahsın eline uzun namlulu silah aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin askerlerinin bulunduğu General Gorod Askeri Kampı'na silahlı saldırı düzelendi. Saldırıda 2'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subayı, 5 asker hayatını kaybetti. Eğitimini tamamlayan askerlerin silahlarını teslim aldığı törenin hemen ardından yaşanan olayı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, yaralanan BAE'li üst düzey görevli Albay Mohamed bin Mubarak'ın ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla Muş'ta düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Feyat Asya, on yıllık dönem süresince halka hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunduğunu belirtti.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada yaşamını yitirenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yerel › Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlere Pusula Gibi Yol Gösteriyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?