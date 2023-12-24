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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, işletmelere acil durum eğitimleri veriyor - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, işletmelere acil durum eğitimleri veriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangın, sel ve deprem gibi afetlere karşı hızlı ve operasyonel müdahaleler yaparak hayat kurtarıyor. Ulusal ve uluslararası itfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra kamu ve özel işletmelere yönelik acil durum eğitim çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Eğitimlerde yanma ve yangın, söndürme teknikleri, ekip çalışması ve organizasyonu gibi konular ele alınıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, işletmelere acil durum eğitimleri veriyor
24.12.2023 - 10:45,
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, işletmelerin acil durum ekiplerine hayat kurtaran eğitimler veriyor.

Yangın, sel ve deprem gibi afetlere karşı yaptığı hızlı ve operasyonel müdahaleleriyle hayat kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası itfaiyecilik eğitimlerinin yanı sıra kamu ve özel işletmelere yönelik acil durum eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca oluşturulan acil durum ekipleri, profesyonel müdahale birimleri gelinceye dek olayın gelişimini durdurma ve söndürme hizmetini gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, Dilovası'nda bulunan kimya fabrikasının acil durum ekiplerine yönelik olarak eğitim verildi.

Teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, araç ve malzeme, ekip çalışması ve organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktarıldı. Eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasında yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM tesislerinde verildi.

Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM personellerince verilen eğitimde, eğitim sahasında bulunan simülatörler vasıtasıyla muhtemel bir akaryakıt yangınına yaklaşma ve köpük ile söndürme uygulamaları gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, işletmelere acil durum eğitimleri veriyor - Son Dakika


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