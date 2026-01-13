Büyükşehir mezbahasında 6 bin 29 kesim yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükşehir mezbahasında 6 bin 29 kesim yapıldı

Büyükşehir mezbahasında 6 bin 29 kesim yapıldı
13.01.2026 16:10  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'teki modern ve hijyenik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası, 2025 yılı boyunca toplam 6 bin 29 hayvan keserek, 1 milyon 713 bin 933 kilogram et üretti. Tesis, sağlık standartları ve otomasyon sistemi ile dikkat çekiyor.

İzmit mezbahasında 2025 yılında küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 6 bin 29 hayvan kesilirken, elde edilen 1 milyon 713 bin 933 kilogram et denetimlerden geçirilerek kasaplara teslim edildi.

İzmit Solaklar mevkiinde faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası, et ve et ürünlerinin sağlıklı şartlarda tüketilebilmesi amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. Son teknoloji sistemlerle donatılan tesiste, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimleri modern ve hijyenik şartlar altında gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Mezbahası, sahip olduğu altyapı ve uyguladığı standartlarla halk sağlığını öncelikli tutan anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılı boyunca mezbahada yapılan kesimlerde elde edilen etler, gerekli sağlık kontrollerinden geçirilerek kasaplara ulaştırıldı.

Son teknoloji donanım ve uzman kadro

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan mezbaha, 4 bin 300 metrekarelik yapı alanı içerisinde hizmet veriyor. Tesis bünyesinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı, yana şutlamalı kesim sistemi ve modern kesim hatları bulunuyor. Aynı anda 200 büyükbaş ve 200 küçükbaş hayvanın kesiminin yapılabildiği tesiste, hijyen ve hayvan refahı esas alınıyor. Toplamda 900 metrekare soğuk hava deposu ile sakatat soğuk hava depolarına sahip olan mezbahada, 2025 yılı içerisinde 5 bin 289 büyükbaş ve 740 küçükbaş olmak üzere toplam 6 bin 29 hayvanın kesimi gerçekleştirildi.

Otomasyon sistemiyle seri ve helal kesim

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren büyükşehir mezbahası, 2025 yılı boyunca birçok kişi ve kurumun teknik ziyaretine ev sahipliği yaptı. Otomasyon sistemiyle kontrol edilen tesis, hareketli platformlar ve otomatik taşıyıcı sistemleriyle dikkat çekiyor. İnsan sağlığını esas alan teknolojik altyapı sayesinde, seri ve helal kesim yapılabilmesi ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler alıyor. Kesimler, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman personel tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Ulusal ve uluslararası düzeyde örnek tesis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası, Hak Akreditasyon Kurumu ve İslam İşbirliği Teşkilatı ağı içerisinde yer alarak, SMIIC Standardı ve TSE Helal Kesim standartları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Tesis, bu kapsamda uyguladığı hijyen, kesim ve denetim süreçleriyle helal kesim kriterlerini ulusal ve uluslararası düzeyde eksiksiz şekilde yerine getiriyor. Sahip olduğu modern kesim sistemleri, otomasyon altyapısı ve uzman kadrosuyla dikkat çeken mezbaha, bu standartlara uygun yapısı sayesinde bugüne kadar başta Et Balık Kurumu olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından birçok büyükşehir ve ilçe belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluş tarafından yerinde incelendi. Gerçekleştirilen ziyaretler, büyükşehir mezbahasının helal kesim, sağlık ve hizmet kalitesi açısından ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Kocaeli, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükşehir mezbahasında 6 bin 29 kesim yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:48:35. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükşehir mezbahasında 6 bin 29 kesim yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.