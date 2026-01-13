Büyükşehir mezbahasında 6 bin 29 kesim yapıldı

İzmit mezbahasında 2025 yılında küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 6 bin 29 hayvan kesilirken, elde edilen 1 milyon 713 bin 933 kilogram et denetimlerden geçirilerek kasaplara teslim edildi.

İzmit Solaklar mevkiinde faaliyet gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası, et ve et ürünlerinin sağlıklı şartlarda tüketilebilmesi amacıyla hizmet vermeye devam ediyor. Son teknoloji sistemlerle donatılan tesiste, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimleri modern ve hijyenik şartlar altında gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Mezbahası, sahip olduğu altyapı ve uyguladığı standartlarla halk sağlığını öncelikli tutan anlayışla çalışmalarını sürdürüyor. 2025 yılı boyunca mezbahada yapılan kesimlerde elde edilen etler, gerekli sağlık kontrollerinden geçirilerek kasaplara ulaştırıldı.

Son teknoloji donanım ve uzman kadro

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan mezbaha, 4 bin 300 metrekarelik yapı alanı içerisinde hizmet veriyor. Tesis bünyesinde 600 metrekare hayvan gezinti alanı, yana şutlamalı kesim sistemi ve modern kesim hatları bulunuyor. Aynı anda 200 büyükbaş ve 200 küçükbaş hayvanın kesiminin yapılabildiği tesiste, hijyen ve hayvan refahı esas alınıyor. Toplamda 900 metrekare soğuk hava deposu ile sakatat soğuk hava depolarına sahip olan mezbahada, 2025 yılı içerisinde 5 bin 289 büyükbaş ve 740 küçükbaş olmak üzere toplam 6 bin 29 hayvanın kesimi gerçekleştirildi.

Otomasyon sistemiyle seri ve helal kesim

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren büyükşehir mezbahası, 2025 yılı boyunca birçok kişi ve kurumun teknik ziyaretine ev sahipliği yaptı. Otomasyon sistemiyle kontrol edilen tesis, hareketli platformlar ve otomatik taşıyıcı sistemleriyle dikkat çekiyor. İnsan sağlığını esas alan teknolojik altyapı sayesinde, seri ve helal kesim yapılabilmesi ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler alıyor. Kesimler, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman personel tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Ulusal ve uluslararası düzeyde örnek tesis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası, Hak Akreditasyon Kurumu ve İslam İşbirliği Teşkilatı ağı içerisinde yer alarak, SMIIC Standardı ve TSE Helal Kesim standartları doğrultusunda faaliyetlerini sürdürüyor. Tesis, bu kapsamda uyguladığı hijyen, kesim ve denetim süreçleriyle helal kesim kriterlerini ulusal ve uluslararası düzeyde eksiksiz şekilde yerine getiriyor. Sahip olduğu modern kesim sistemleri, otomasyon altyapısı ve uzman kadrosuyla dikkat çeken mezbaha, bu standartlara uygun yapısı sayesinde bugüne kadar başta Et Balık Kurumu olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından birçok büyükşehir ve ilçe belediyesi ile çeşitli kurum ve kuruluş tarafından yerinde incelendi. Gerçekleştirilen ziyaretler, büyükşehir mezbahasının helal kesim, sağlık ve hizmet kalitesi açısından ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. - KOCAELİ