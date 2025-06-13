Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Akıllı Ulaşım Stratejileri Çalıştayı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Akıllı Ulaşım Stratejileri Çalıştayı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Akıllı Ulaşım Stratejileri Çalıştayı
13.06.2025 09:14  Güncelleme: 09:16
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanayi ve lojistik kaynaklı trafik sorunlarına kalıcı çözümler bulmak amacıyla bir çalıştay düzenledi. Ulaşım taleplerinin detaylı analiz edildiği çalıştayda, sürdürülebilir ve akıllı ulaşım stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Katılımcılar arasında uzman isimlerin yer aldığı etkinlikte, mevcut trafik durumu ve çözüm önerileri ele alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sanayi ve lojistik kaynaklı trafik yoğunluğuna kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayda, kentteki ulaşım talepleri detaylı analiz edilerek sürdürülebilir ve akıllı ulaşım stratejileri geliştirilmesi hedeflendi.

Büyükşehir belediyesi, Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) öncülüğünde, "Kocaeli Trafik Yönetimi ve Saat Bazlı Çözüm Stratejileri Çalıştayı" düzenledi. Çalıştaya, Erzurum eski milletvekili ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Muhammed Ziya Paköz gibi alanında uzman, önemli isimler katıldı. Sektörlerin vardiya saatleri ve personel servis planlamaları gibi kritik konular bilimsel veriler ışığında kapsamlı şekilde ele alındı.

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, ulaşımda en çok konfor arzuladığını belirterek, "Konfor maksimizasyonunu sağlayabilmek için erişilebilirliği ön planda tutuyoruz. Toplu taşımada raylı sistemler, otobüsler ve deniz taşımacılığı entegrasyonuna önem veriyoruz. Akıllı sinyal yönetimi ile trafik akışını artırmayı ve açık veri uygulamalarıyla vatandaşların ulaşım verilerine kolay erişimini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Trafik sorunlarına dair stratejik çözüm önerileri paylaşıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Muhammed Ziya Paköz, Kocaeli'deki mevcut trafik durumunu detaylı verilerle sundu. Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise ülke genelinde ulaşım ve trafik sorunlarına dair stratejik çözüm önerilerini paylaştı. Sunumlar, katılımcılar için yol haritasının temelini oluşturdu. Çalıştayda oluşturulan odak grup masalarında; "Okula giden yol - trafiğe duyarlı eğitim planlaması, akıllı mesai planlaması ve ulaşım yönetimi ile ağır yük hafif trafik - hareketliliğin saatlerle dengelenmesi" başlıkları ele alındı. Bu gruplarda, sanayi, eğitim ve kamu hizmetlerinin vardiya başlangıç saatleri ile personel servis planlamalarının dengelenmesi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştay çıktıları doğrultusunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eylül ayında yeni trafik yönetimi stratejilerini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu stratejilerle şehir içi seyahatlerin daha hızlı, güvenli ve konforlu olması hedefleniyor. Toplu ulaşım kalitesinin artırılması ve ulaşım ağının etkinleştirilmesi için halk otobüsleri ve UlaşımPark filosu önemli rol üstlenecek. Büyükşehir belediyesi, bu katılımcı ve bilimsel temelli çalıştayla, Kocaeli'nin ulaşım sorunlarına yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyor. Trafik akışının dengelenmesi, modern teknolojilerin entegrasyonu ve konforlu ulaşımın sağlanmasıyla Kocaelililerin yaşam kalitesinin artması bekleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Akıllı Ulaşım Stratejileri Çalıştayı - Son Dakika

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