Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Asenovgrad'da İftar Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Asenovgrad'da İftar Buluşması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Asenovgrad\'da İftar Buluşması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bulgaristan Filibe'deki kardeş şehir Asenovgrad'da geleneksel 'Balkanlar'da İftar Buluşması' etkinliğini düzenledi. İftara Filibe Başkonsolosu ve yerel yöneticilerin yanı sıra çok sayıda soydaş katıldı.

24.03.2025 13:29  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, " Balkanlar'da İftar Buluşması" etkinliği kapsamında Bulgaristan Filibe'deki kardeş şehir Asenovgrad'da iftar sofrası kurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği "Balkanlar'da İftar Buluşması" etkinliğinin dördüncüsü Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Yüksek İslam Şurası işbirliğiyle Bulgaristan'dan başladı. Balkanlar'daki ilk iftar programı Türk soydaşların yoğun olarak yaşadığı Filibe'ye bağlı kardeş şehir Asenovgrad'da yapıldı. Asenovgrad Yeni Camii'nde gerçekleştirilen iftara Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Bayram Çolakoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Balkan Türkleri Kültür Dayanışma Derneği yöneticileri ve Filibe'de yaşayan soydaş vatandaşlar katıldı.

Soydaşlarımızla birlikte iftarımızı gerçekleştiriyoruz"

İftar yemekleri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı'ya bağlı Mobil Afet Tırlarında pişirildi. İftar öncesi Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, mobil afet tırlarını gezdi ve tırlar hakkında Küngerü'ye bilgi verildi. Ardından iftar programına geçildi. Asenovgrad Yeni Camii'nde gerçekleştirilen iftar öncesi kısa konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Bayram Çolakoğlu, "Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ı vekaleten buradayız. Soydaşlarımızla birlikte bu bölgede 4. iftarımızı gerçekleştiriyoruz. Sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" ifadesini kullandı.

"Her paylaştığımız sofra bereketliydi"

Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ise "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4 yıldır şehrimizde iftar yemeği veriyor. Bu sofrayı sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Her paylaştığımız sofra bereketliydi. Vesile olanlara ve buraya gelen değerli yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Tahir Başkanımızı bir sonraki iftarımıza bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Camide yapılan iftarın ardından akşam namazı ve sonrasında teravih namazı kılındı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Bulgaristan, Diplomasi, Balkanlar, kocaeli, Filibe, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Asenovgrad'da İftar Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:21:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Asenovgrad'da İftar Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement