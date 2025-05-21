Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Çevre Dostu Asfalt Üretimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı Solaklar Asfalt Şantiyesinde saatte 240 ton asfalt üretimi gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki asfalt ihtiyacını dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojiye sahip Solaklar Asfalt Şantiyesinde karşılıyor. Üretimde kullanılan hammadde ise yine Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kıyırlı Taş Ocağı'ndan temin ediliyor. Solaklar Asfalt Şantiyesinde saatte 240 ton asfalt üretimi gerçekleştiriliyor.

Tesiste minimum tüketim, yüksek verim prensibiyle asfalt üretilirken challenger sistemi sayesinde asfalt kalitesi ve üretim kapasitesi artırılıyor. Ayrıca yapı malzemeleri ve zemin mekaniği laboratuvarı tarafından kalite kontrol sürekli takip edilerek, Ar-Ge çalışmalarıyla destekleniyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak bin 400 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren tesiste 8 farklı tip agrega malzemesi elde ediliyor.

CE belgeli toz indirgeme sistemine sahip konkasör tesisinde, saatte 400 ton malzeme üretilebiliyor. Burada elde edilen mıcır; sıcak asfalt, yol yapımı ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor. - KOCAELİ