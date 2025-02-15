Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Hazırlığı Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Hazırlığı Projeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Deprem Hazırlığı Projeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem tehlikesine karşı 'Kocaeli Şehir Rehberi' ile vatandaşlara zemin durumu ve deprem bölgeleri hakkında bilgi sunuyor. Ayrıca 113 bin kişiye deprem eğitimi verildiği ve çeşitli zemin veri banka projeleriyle afetlere hazırlık çalışmalarının hızlandığı bildirildi.

15.02.2025 10:47  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği zemin çalışmalarından elde ettiği bilgileri vatandaşlarla paylaşıyor. 'Kocaeli Şehir Rehberi' sitesine erişim sağlayan vatandaşlar, deprem tehlike bölgeleri haritası ve jeoloji haritası gibi zemin durumları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Son yıllarda yaşanan depremlerden dolayı, "Acaba evimin ve mahallemin zemini sağlam mı?" soruları akla geliyor. Bu noktada hizmete giren Kocaeli Şehir Rehberi, vatandaşların merak ettiği sorulara cevap veriyor. Vatandaşlar, Kocaeli Şehir Rehberi (rehber.kocaeli.bel.tr) sitesine girdiklerinde, harita butonlarından hem tüm Kocaeli'nin deprem tehlike bölgeleri ve jeoloji haritasını inceleyebiliyor hem de oturdukları bölgenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dereceler arasında hangi deprem tehlike bölgesinde olduğunu renkli tasarımlarla görebiliyor. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na bağlı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri; jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve zemin etüt çalışmaları ile vatandaşların afet ve depremlere karşı bilinçlendirilmesine yönelik birçok farklı alanda çalışma ve proje gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda zemin ve veri bankası oluşturma projesi, deprem eğitimleri, Kocaeli mahalle halkı afetlere hazırlık eğitim projesi, ivme ölçer istasyonları ile sismik hareketlilik takibi, Kocaeli bina envanteri çalışmaları başta olmak üzere afet ve depremlere yönelik pek çok çalışma gerçekleştiriliyor.

Zemin veri bankası oluşturuluyor

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Kocaeli'nde yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütler ile yerleşime uygunluk haritaları oluşturuluyor. Bu kapsamda Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylı imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları sayısal olarak arşivlenerek, Kocaeli'ye ait tüm zemin verileri girilerek bir zemin veri bilgi bankası oluşturuluyor. Proje kapsamında bilgi bankasına bin 330 jeolojik-jeoteknik etüt ve zemin raporu sayısallaştırılarak işlendi. Sisteme ayrıca 9 bin 982 sondaj, 5 bin 377 araştırma çukuru, 9131 sismik, 3 bin 764 masw, 4 bin 476 mikrotremör, 5 bin 359 des,150 ert, 397 gözlemsel araştırma çukuru ve 365 derin-deniz sondaj verisi olmak üzere toplamda 39 bin 1 veri girişi yapıldı. Proje kapsamında 17 bin 827 log ve karot sandık verisi alınırken, jeolojik jeoteknik etütlerin yerleşime uygunluk haritasına işlenmesine de devam ediliyor.

113 bin kişiye deprem eğitimi

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla eğitim faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Simülasyon merkezinde depremin tüm gerçekçiliği ile yaşatılarak vatandaşların olası bir felakete daha iyi hazırlanabilmeleri sağlanıyor. Proje kapsamında bu zamana kadar 113 bin 409 kişiye deprem ve doğal afetlere karşı eğitim verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın afetlere hazırlık ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi'nde öğrenci, çocuk ve yetişkin tüm bireylere deprem eğitimleri veriliyor. Merkezde çocuklara verilen eğitimlerin ev içerisinde daha uygulanabilir olması için "Afetlere Hazır Anneler" projesiyle annelerin eğitim alarak afetlere karşı bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Mahalle halkı afetlere hazırlık eğitim projesi

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir eğitim projesi olan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi, mahalle gönüllülerine afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler vermeyi ve afet bilincini oturtmayı hedefliyor. Bu kapsamda afet öncesi için hazırlık ve zarar azaltma eğitimleri verilerek, Gözlemsel Mahalle Tehlike Analizi ve yapısal olmayan risklerin azaltılması ile ilgili uygulamalar yapılıyor. 8 ilçede bu alanda çalışmalar yapan ekipler, kalan 4 ilçe için proje çalışmalarına devam ediyor. Bina entanveri çalışmaları kapsamında Kocaeli'de bulunan yapıların ruhsat ve iskan belgeleri taranarak sayısallaştırılıyor ve yapı ile eşleştirilerek ulusal veri tabanı olan Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) aktarılıyor. Çalışmalar kapsamda günümüze kadar 187 bin 166 belge taranarak sayısallaştırılırken, bunlardan 82 bin 746 belge ise yapıyla eşleştirildi. Ayrıca Kocaeli'nin farklı noktalarına kurulan 41 deprem istasyonu ile sismik hareketlerin takibi yapılıyor. AFAD işbirliği ile istasyonların verileri değerlendirilerek birçok projeye altlık sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, kocaeli, Rehber, Deprem, Sağlık, Çevre, Yerel, Yaşam, Banka, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Hazırlığı Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
11:07 İstanbul’a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek İstanbul'a 3 gün sürecek kar yağışı geliyor! Bu defa şehir merkezi de beyaza bürünecek
09:31 Uçakta doğan yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti Uçakta doğan yaptı, bebeğe verdikleri isim olayın önüne geçti
09:14 Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
14:18 Ozan Güven’in darp davasında hapis talebi Ozan Güven'in darp davasında hapis talebi
14:18 Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek Ali Şansalan, 3.5 yıl sonra Fenerbahçe maçı yönetecek
14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’İmamoğlu’na siyasi yasak gelir mi’’ sorusuna yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?'' sorusuna yanıt
14:00 Erdoğan’dan ’’Kabine’de değişiklik olacak mı’’ sorusuna çarpıcı yanıt Erdoğan'dan ''Kabine'de değişiklik olacak mı?'' sorusuna çarpıcı yanıt
14:00 Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek Demet Özdemir stüdyoya girdi: Eşref Rüya dizisi için şarkı söyleyecek
13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:50 O Ses Türkiye’de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim O Ses Türkiye'de Hadise ve Melike Şahin savaşı: Ben tazeliğime güveniyorum şekerim
13:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da onuruna verilen yemeğe faytonla gitti
13:27 Hadise ’En kötü dizi’ seçilen Esas Oğlan’dan servet kazandı Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 11:50:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden Deprem Hazırlığı Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.