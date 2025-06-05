Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Mezarlık Ziyaretine Çiçek Dağıtımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arefe günü il genelindeki mezarlıkları ziyarete eden vatandaşlara binlerce çiçek dağıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları ile şehrin tüm mezarlıkları arefe gününde ziyaretçi yoğunluğunu karşılayacak şekilde özenle hazırlandı. Her bayram olduğu gibi bu yıl da büyükşehir belediyesi, çiçek dağıtımını geleneksel hale getirerek gönüllere dokundu. Vatandaşlar, rengarenk çiçekleri ebediyete intikal eden sevdiklerinin kabirlerine özenle dikti. Ziyaretlerin daha huzurlu ve kolay olması amacıyla arefe günü mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti sağlandı. Bayramın ilk iki günü de mezarlıklara ücretsiz ulaşım hizmeti devam edecek. Batı Terminali'nden saat 10.00'dan, 17.00'ye kadar her saat başı hareket eden servisler, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini kolaylaştıracak. - KOCAELİ