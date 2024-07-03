Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 81 otobüsün 20'si şehre ulaştı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 81 otobüsün 20'si şehre ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nin yeni aldığı 81 otobüsün 20\'si şehre ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 81 yeni otobüs alımı için yapılan ihale sonucunda 20 otobüsü teslim aldı. Geri kalan otobüslerin de plana uygun olarak teslim edilmesi devam edecek.

03.07.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 81 otobüsün 20'si şehre ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 50'si 12 metre, 31'i körüklü olmak üzere 81 yeni otobüs alımı için ihale yapmıştı. İhaleyi kazanan firma 81 araçtan 20'sini teslim etti. Belirlenen plan doğrultusunda tüm araçların teslim edilmesine devam edilecek.

12 metre CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı BMC otobüsler 5 yıl yedek parça ve servis garantili. 26 oturan, 64 ayakta olmak üzere 90 yolcu kapasiteli otobüsler, çarpışma ve sürücü ikaz sistemine sahip ve yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip.

Ayrıca araç içerisinde son model yangın ikaz söndürme sistemi, ergonomik yapıya sahip nano teknoloji bakteri önleyici koltuk, bebekli, hamile, yaşlılar için özel olarak dizayn edilmiş fosfor özellikli görsellere sahip tercihli koltuklar ve elektronik yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 81 otobüsün 20'si şehre ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı 81 otobüsün 20'si şehre ulaştı - Son Dakika
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