Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, 2024 Yılına Muhteşem Bir Başlangıç Yapıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan Oda Orkestrası, 2024 yılının ilk konseriyle klasik müzik sevenlerin kulağının pasını silecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, 2024 yılının ilk konseriyle klasik müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası, 13 Mayıs Pazartesi akşamı 20.00'da Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahne alacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Başkemancısı Özgecan Günöz ile aynı orkestranın Flüt Grup Şefi Bülent Evcil konuk solist sanatçı olarak eşlik edecek. Konserde, Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan ezgilerinin yanı sıra Klasik Batı Müziğinin seçkin eserlerini icra edecek.

Dünyanın önemli virtiözleriyle aynı sahneyi paylaşacaklar

Orkestranın en önemli özelliklerinden birini ise grup üyeleri oluşturuyor. 25 üyeden oluşan Oda Orkestrası; keman, viyola, viyolonsel, klarnet ve flüt enstrümanlarından meydana geliyor. Orkestra içerisinde müzik öğretmenleri, Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrenci ve eğitmenleri ile müzik bölümü mezunları yer alıyor. Tüm Oda Orkestrası üyelerinin, hayatlarının bir döneminde Kocaeli'nde yaşamış olmaları ise ortak özellikleri arasında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde yetiştirdiği geleceğin sanatçılarını Oda Orkestrası'na eşlik eden ustalarla bir araya getiriyor. Bu sayede genç yetenekler daha kariyerlerinin başında Türkiye'nin ve dünyanın önemli virtiözleriyle aynı sahnede bulunma imkanını yakalıyor. - KOCAELİ