Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı İçin Tüm Tedbirleri Aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat, huzur ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için tüm tedbirleri aldı.

Büyükşehir itfaiyesi, bayram süresince muhtemel yangın, doğal afetler ve arama-kurtarma operasyonlarına karşı görev başında olacak. Ambulans birimleri hasta ulaşım ihtiyaçları, Mezarlıklar Müdürlüğü de defin işlemleri için mesai yapacak. İSU ekipleri muhtemel kanalizasyon ve su arızaları için gün boyu hazır halde bekleyecekken, zabıta ekipleri de bayram boyunca vatandaşların huzur ve refahı için görev yapacak.

24 saat esaslı olarak görev başında olan 153 Çağrı Merkezi, Ramazan Bayramı boyunca vatandaşların hizmetinde olmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik istek, talep ve şikayette bulunmak isteyenler, bayram süresince 153 Çağrı Merkezi üzerinden ekiplere ulaşabilecek. - KOCAELİ