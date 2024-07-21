Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tepecik köy yolunda asfaltlama çalışması yapıyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Serindere, Aksığın ve İnönü Yaylasına ulaşımın sağlandığı Tepecik köyü grup yolunda asfaltlama çalışması yapılıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Serindere, Aksığın ve İnönü Yaylasına ulaşımın sağlandığı Tepecik Köyü grup yolunda asfaltlama çalışması yapıyor. Altyapı çalışmaları sebebiyle deformasyonların meydana geldiği 4 kilometre uzunluğundaki grup köy yoluna 7 bin ton binder asfalt serimine başlandı. Mevcut beton yol üzerine asfalt serilerek sürüş konforu sağlanırken, bozulmaların meydana geldiği beton yol yerine asfalt yol yapılıyor. Tepecik köy meydanındaki mevcut parkelerde sökülerek yerine asfalt serimi yapıldı. - KOCAELİ