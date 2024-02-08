Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Kontrol Merkezi Hizmete Açıldı

UlaşımPark kontrol merkezini hizmete alan Büyükşehir, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarını 7/24 takip ederek güvenli ve konforlu ulaşım sağlıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, UlaşımPark A.Ş. bünyesinde yer alan otobüslerin izlendiği kontrol merkezini hizmete açtı. Körfez'de inşası tamamlanan yeni kontrol merkezini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç ve UlaşımPark AŞ Genel Müdürü Serhan Çatal ziyaret etti.
İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, "UlaşımPark Kontrol Merkezi binasını hizmete alarak otobüs, tramvay ve otoparklar ile şehirlerarası otobüs terminalinde güvenlik ve denetimi de üst seviyeye çıkardık. Kocaelililere daha güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Belediyemize bağlı otobüslerde, tramvaylarda, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali ve otoparklarda denetim ve kontrol en üst seviyede gerçekleşmeye devam edecek" dedi.
"Kontrol hizmetini sürekli olarak sağlıyor"
Kontrol merkezinde 7/24 denetim ve kontrol yapıldığını kaydeden Gündoğdu, "UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilen yeni kontrol merkezi, toplu taşıma hizmetlerinin daha güvenli ve kesintisiz seyretmesi adına gerek araç takip ve kamera sistemleriyle güzergah, yolcu yoğunluğu, sürücü sürüş denetimleri ve trafik güvenliği gibi bir çok alanda uzaktan kontrollerle tüm araçlarda anlık takip ve kontrol hizmetini sürekli olarak sağlıyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-25 sezonunda A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, Uluslar B Ligi'nde 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.
Pakistan'da ulusal meclis ve eyalet meclisleri seçimleri kana bulandı. Seçim günü ülke genelinde düzenlenen 51 terör saldırısında 10'u güvenlik görevlisi, 2'si sivil 12 kişi hayatını kaybetti. Pakistan ordusu yaptığı açıklamada 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtirken, 39 güvenlik görevlisi yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile birçok konuda anlaşmazlık yaşadığı bilinen Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi görevden alındı. Zelenski, Zaluzhnyi'nin yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sırski'yi atadı. Geçtiğimiz günlerde Zaluzhnyi'nin 500 bin kişiyi daha askere çağırmayı teklif ettiği, Zelenskiy'nin ise buna karşı çıktığı belirtilmişti. Kararla ilgili konuşan Zelenski, "Bir değişikliğin zamanı geldi. Bu yenilenmenin zamanı şimdi." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark Kontrol Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?