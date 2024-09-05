Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı\'nın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 198. yılı etkinlikleri kapsamında zabıta personeliyle bir araya geldi. Baraçlı, zabıta personelinin çalışmalarını takdir ederek, Kocaeli'nin gelecek hedeflerine destek vereceklerini belirtti.

05.09.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 198. yılı etkinlikleri kapsamında zabıta personeliyle bir araya geldi.

Seka Bahçe salonunda gerçekleşen buluşmaya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Bayram Bayram, Zabıta Dairesi Başkanı Arif Usta, şube müdürleri ve personel katıldı.

Zabıta personelinin kuruluş yıldönümünü kutlayan Genel Sekreter Baraçlı, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak büyük projelere imza atıyoruz. Böyle bir şehirde zabıtanın önemi üst seviyede. Zabıtanın sahadaki kabiliyeti belediyenin gücüne güç katar. Bunun yanında Kocaeli büyüyen bir şehir. Büyüyen şehirde zabıtanın 12 ilçede etkin olabilmesi için çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar görevini yerine getiren ekiplere teşekkür ediyorum. Sizin çalışmalarınız, başarılarınız bizleri gururlandırıyor" dedi.

Kocaeli'nin gelecek için önemli hedefleri olduğunu belirten Genel Sekreter Baraçlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefi var. Bizler yerel yöneticiler olarak çalışmalarımızla Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz. Gece gündüz şehirde gezerken Zabıta arkadaşlarımızı görüyoruz. Sizlerin çalışmalarını takdir ediyorum. İlçe belediyelerindeki zabıta arkadaşlarımızla entegrasyonu sağlayarak hizmet kalitemizi artıracağız. Zabıta demek şehirde düzen, mutluluk, huzur ve güven demektir. Başkanımızın da Kocaeli için çok önemli hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika

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