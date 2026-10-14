Kocaeli Büyükşehir, Çayırova'da Adnan Kahveci Caddesi'ni 25 milyon liraya yeniledi - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir, Çayırova'da Adnan Kahveci Caddesi'ni 25 milyon liraya yeniledi

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Kocaeli Büyükşehir, Çayırova\'da Adnan Kahveci Caddesi\'ni 25 milyon liraya yeniledi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'daki Adnan Kahveci Caddesi'nde 25 milyon liralık üstyapı yenileme çalışmasını tamamladı. İSU'nun içme suyu altyapısı çalışmaları sonrası bozulan cadde yeniden asfaltlanarak sürüş konforu ve trafik akışının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ilçesinin önemli ulaşım güzergahlarından Adnan Kahveci Caddesi'nde 25 milyon liralık yatırımla üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi.

İSU Genel Müdürlüğünün içme suyu altyapısını yenileme çalışmaları sırasında bozulan cadde, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden asfaltlandı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 283 metreküp trimer kazısı yapılarak eski asfalt söküldü. Ardından caddeye 480 ton binder asfalt ve 982 ton aşınma asfaltı serildi.

Çalışmalar kapsamında altyapı bacaları ve yağmur suyu ızgaraları yeni yol seviyesine uygun hale getirilirken, yol çizgileri de yenilendi. Yaklaşık 25 milyon lira maliyetle tamamlanan çalışmayla Adnan Kahveci Caddesi'nin sürüş konforunun artırılması ve trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir, Çayırova'da Adnan Kahveci Caddesi'ni 25 milyon liraya yeniledi - Son Dakika
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