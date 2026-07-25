Yağışa karşı bin 200 personel ve 314 araçla tam teyakkuz

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bin 200 personel, 314 araç ve iş makinesi ile 153 su tahliye ekipmanını sahaya sevk etti. Önceden alınan tedbirler ve koordineli müdahaleyle yağışın kentte oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından teyakkuza geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde tüm önlemleri aldı. Büyükşehir, kuvvetli yağış uyarısıyla hazırlıklarını tamamladı. Bin 200 personel, 7/24 esasına göre görev başına geçti. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen hazırlıklar dahilinde; altyapı, ulaşım, itfaiye ve saha destek ekipleri şehrin farklı noktalarında nöbete geçti. Riskli bölgelerde önlemler alınırken, ekipler ihtiyaç halinde olay noktalarına hızlı müdahale edebilmek için hazır bekletilmeye başladı.

Tüm ekipler koordineli çalışma sergiledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü başta olmak üzere Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile A Takımı ekipleri bu sabah saatlerinde başlayan yağışın ardından ihtiyaç duyulan tüm noktalarda müdahaleye başladı. Günler öncesinde alınan önlemlerle olumsuzlukların önüne geçilirken, ihtiyaç duyulan noktalara da anında müdahalede bulunuldu. Bilindiği gibi yağışlar öncesinde kent genelinde bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiş, 2 bin 750 yağmur suyu ızgarası, 2 bin 450 sepet ızgara, 72 atıksu terfi merkezi, 18 yağmur suyu terfi merkezi ve 8 kesonda bakım ve kontroller tamamlanmıştı.

Bin 200 personel sahada hazır kıta

Sabah saatlerinde başlayan yağışın etkisini sürdüreceği son ana kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1.200 personel, 314 araç ve iş makinesi ile 153 su tahliye ekipmanını sahada hazır tutuyor. Ekipler gelen ihbarlar ve yapılan takiplerle ihtiyaç noktalarına hızlıca ulaşıyor, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Şehrin düzeni, güvenli yolculuk ve vatandaşların huzuru için 7/24 sahada olan ekipler, yağışlı havanın etkisini yitirene kadar sahadaki görevlerini sürdürecek. Bu süreçte yaşanabilecek acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiği hatırlatıldı.