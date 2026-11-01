Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, FOKE personeline ileri düzey kurtarma eğitimi verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca, Ford Otosan bünyesinde görev yapan Ford Arama Kurtarma Ekibi (FOKE) personeline ileri düzey kurtarma eğitimi verildi.

Kurumlar arası iş birliği kapsamında düzenlenen eğitimlerde, yüksekte güvenli çalışma, iple erişim ve kurtarma teknikleri ele alındı. Eğitim programında, yüksekte çalışma sırasında alınması gereken güvenlik önlemleri ve kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca kurtarma operasyonlarında uygulanması gereken yöntemler anlatıldı.

Teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla desteklendiği eğitimlerde, FOKE personelinin muhtemel acil durumlarda karşılaşabileceği risklere karşı hazırlık düzeyinin artırılması hedeflendi.

Çalışmalarla ekip koordinasyonunun güçlendirilmesi, kurtarma faaliyetlerinin güvenli ve etkin şekilde yürütülmesine yönelik becerilerin geliştirilmesi amaçlandı.