Kocaeli’de tramvay duraklarına 260 yeni bank yerleştiriliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma duraklarındaki oturma alanı ihtiyacını karşılamak için ürettiği 260 yeni bankı, yolcu yoğunluğu yüksek 24 tramvay durağına yerleştiriyor.
Kocaeli'de toplu taşıma duraklarındaki oturma alanı ihtiyacını karşılamak üzere üretilen 260 yeni bank, yolcu yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen tramvay duraklarına yerleştiriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, toplu ulaşım altyapısını geliştirme ve duraklardaki oturma alanı ihtiyacını karşılama çalışmaları kapsamında hazırlanan yeni kentsel donatı elemanlarının üretimi tamamlandı.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı atölyelerde, belediyenin kendi imkanlarıyla üretilen 260 bank, kullanım yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen 24 tramvay durağına sevk edildi.
Ekiplerin, duraklardaki mevcut oturma alanlarını genişletmek amacıyla yürüttüğü bankların montaj çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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