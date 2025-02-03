Kocaeli'de 29 Ocak Milli Direniş Günü Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de 29 Ocak Milli Direniş Günü Anıldı

Kocaeli\'de 29 Ocak Milli Direniş Günü Anıldı

Kocaeli'de Batı Trakya Türklerinin kültürel miraslarını koruma mücadelesi, 29 Ocak Milli Direniş Günü programı ile anıldı. Başkan Büyükakın, bu tarihinin Batı Trakya'daki Türklerin direnişinin simgesi olduğunu vurguladı.

03.02.2025 14:02  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de Batı Trakya Türklerinin, tarih boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen kültürel miraslarını ve kimliklerini koruma mücadelesi Milli Direniş Günü'nde bir kez daha vurgulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Batı Trakya Türklerini, 29 Ocak Milli Direniş Günü'nde unutmadı. 29 Ocak 1988 ve 1990 tarihlerinde Batı Trakya'da fanatik milliyetçilerin saldırıları sonucu büyük acılar yaşayan Türkler, o dönemdeki direniş ve mücadeleleriyle hafızalarda yer etti. Bu trajik olaylar, Batı Trakya Türklerinin özgürlük ve kimlik mücadelesinin simgesi haline geldi. Bu anlamlı gün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Batı Trakya Türkleri İzmit Şubesi tarafından düzenlenen "29 Ocak Milli Direniş Günü" programı ile anıldı. 29 Ocak Milli Direniş Günü programı, İzmit Antikkapı'da başladı. Programda, Batı Trakya Türklerinin, tarih boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen kültürel miraslarını ve kimliklerini koruma mücadelesi vurgulandı. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar, Milli Kimlik ve Direniş Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşün sonunda, 29 Ocak 1990 tarihinde yaşanan acı olaylar anılarak, Batı Trakya Türklerinin direnişine saygı göstermek amacıyla anıta karanfil bırakıldı.

"Bu olaylar, kimliksizleştirme gayretlerinin bir parçasıydı"

Programda konuşan Başkan Büyükakın, Batı Trakya'daki Türklerin karşılaştığı zorluklara değinerek, 29 Ocak'ın sadece bir tarih değil, aynı zamanda Batı Trakya'daki Türklerin varlığını hedef alan saldırının simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Büyükakın, "Bu olaylar, kimliksizleştirme gayretlerinin bir parçasıydı. O topraklarda yaşayan soydaşlarımız bu kimliksizleştirme çabasına karşı efsanevi direniş gösterdi. Biz de bugün bu direnişe saygımızı gösteriyor, onları yad ediyoruz. Unutturmamaya çalışıyoruz. Çünkü unutulmaması gereken tarihi bir dönüm noktasıdır. Bizim sonsuza kadar savunmamız gereken bir milli duruşumuz var. Bu duruşu kaybetmeden, gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

"29 Ocak, Batı Trakya Türklerinin kimlik ve hak mücadelesinde bir direniş sembolüdür"

Ayrıca, bu milli duruşun ayakta kalmasında emeği geçenlere teşekkür eden Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu dava, sizlerin kararlılığı ve mücadelesiyle ayakta duruyor. Unutmayın, milli şuur, o şuurla hareket edenlerle birlikte varlığını sürdürebilir. 29 Ocak, Batı Trakya Türklerinin kimlik ve hak mücadelesinde bir direniş sembolüdür. Bugün, zulme boyun eğmeyen, varlığını ve değerlerini korumak için mücadele eden soydaşlarımızı anıyor, bu yolda ömrünü adayan Dr. Sadık Ahmet ve hayatını kaybedenleri rahmetle yad ediyoruz. Onların mirası, yalnızca geçmişin değil, aynı zamanda yarının da teminatıdır. Mücadeleleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecek" diye konuştu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise "29 Ocak Milli Direnişine emek veren, bir sürü zorluk çeken ve bu yolda ölene kadar mücadelesini sürdüren başta Dr. Sadık Ahmet olmak üzere tüm vefat edenleri saygı ile anıyorum. Batı Trakya'daki varlığımızı ve geleceğimizi saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Batı Trakya, Politika, kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de 29 Ocak Milli Direniş Günü Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:20 Dolar uçmaya başladı Bu rakamı ilk kez gördü Dolar uçmaya başladı! Bu rakamı ilk kez gördü
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
13:15 Bakanlık’tan Turbo Turabi’nin skandal şarkısına erişim engeli talebi Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:50 Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
21:13 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:57 İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:52 NASA tarih verdi Dünya’ya çarpabilecek bir asteroit var NASA tarih verdi! Dünya'ya çarpabilecek bir asteroit var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 15:03:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 29 Ocak Milli Direniş Günü Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.