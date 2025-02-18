Kocaeli'de 41 Kirve 41 Çocuk Programında 86 Çocuk Sünnet Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de 41 Kirve 41 Çocuk Programında 86 Çocuk Sünnet Edildi

Kocaeli\'de 41 Kirve 41 Çocuk Programında 86 Çocuk Sünnet Edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen '41 Kirve 41 Çocuk' programında 86 çocuk sünnet edildi. Programa katılan isimlerden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, etkinliğin önemini vurguladı. Organizasyonu düzenleyen Ali Çınar, 4. kez düzenlenen etkinliğin büyük bir ilgi gördüğünü belirtti.

18.02.2025 12:10  Güncelleme: 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen 41 Kirve 41 Çocuk programında 86 çocuk sünnet edildi.

Gazeteci Ali Çınar'ın organize ettiği program, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, siyasi partilerin ilçe başkanları, dernek başkanları ve aileler katıldı.

Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "İlçemizde yapılan böylesi bir etkinlik bizleri çok mutlu etti. Belediye olarak halkımızın faydalanacağı güzel etkinliklerin yanında olacağız. Sünnet olan evlatlarımıza geçmiş olsun, ailelerine de gözleri aydın olsun diyorum. İnşallah çocuklarımızın askerlik ve evliklerini de görürüz" dedi.

Organizasyonu düzenleyen Ali Çınar ise "Organizasyonumuzun bu yıl 4'üncüsünü yapıyoruz. Aslında 41 kirve 41 çocuk olarak yola çıktık ancak 86 çocuk müracaat etti. Kimseyi kırmayarak 86 çocuğumuzu sünnet ettirdik" diye konuştu.

Kirve olarak davet edilen kişiler sahneye alındı ve çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. 5. sünnet şölenin de 25 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Şener Söğüt, 3-sayfa, kocaeli, Körfez, Sünnet, Yerel, Yaşam, Çınar, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de 41 Kirve 41 Çocuk Programında 86 Çocuk Sünnet Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:48 Ece Seçkin’den kar tatilinde yorganla cesur pozlar Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
09:37 Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi
09:32 Galatasaray Icardi’nin sözleşmesi askıya aldı Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 22:12:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 41 Kirve 41 Çocuk Programında 86 Çocuk Sünnet Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.