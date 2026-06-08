Körfez ve Derince\'nin üstyapısı için 16 firma teklif verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ve Derince ilçelerindeki ulaşımı daha modern ve konforlu hale getirmek amacıyla 41 kilometrelik yol yenileme ihalesi gerçekleştirdi.

Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yenilenmesi için "Körfez ve Derince İlçelerinde Altyapıdan Kaynaklı Yolların İyileştirilmesi İşi" adıyla ihale düzenlendi. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilen ve bölgedeki ulaşımın daha güvenli, kesintisiz ve konforlu olmasını hedefleyen proje kapsamında, iki ilçede toplam 41 bin 305 metrelik güzergahta yol yenileme çalışması yapılacak.

16 firma teklif sundu

Yaklaşık maliyeti 152 milyon 146 bin 274 lira olarak belirlenen üstyapı ihalesine sektörden 16 firma katıldı. İhale komisyonu tarafından incelenen teklifler arasında en düşük teklif 98 milyon 927 bin 225 lira, en yüksek teklif ise 143 milyon 518 bin 614 lira olarak kayıtlara geçti.

İhaleyi kazanan firmanın yasal sürecin tamamlanması ve sözleşmenin imzalanmasının ardından çalışmalara başlaması bekleniyor. - KOCAELİ