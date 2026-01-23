Kocaeli\'de 200 yıllık \'imece\' geleneği: 5. Kaz Bayramı kutlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteği ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 5. Geleneksel Kaz Bayramı, bu yıl coşku ve heyecana sahne oldu. Başkan Büyükakın, Kaz Bayramı gibi geleneklerin bizi bir arada tutan ruh olduğunu vurguladı.

Kocaeli'de 200 yıllık bir gelenek olan Kaz Bayramı, İzmit Eseler Köyü'nde gerçekleştirildi. Kocaeli'nin kırsal kültürünü yaşatmayı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve geçmişle geleceği birleştirmeyi amaçlayan programda imece usulüyle hazırlanan yöresel kaz yemekleri ve köy halkının kendi üretimi olan ürünleri ile ziyaretçilere sunuldu. Kocaeli'nin kültürel mirasını yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek açısından önemli bir sosyal buluşma niteliği taşıyan Kaz Bayramı, renkli görüntüleri ile hafızalara kazınırken, adeta festival havası yaşattı.

Başkan Büyükakın, konuşmasına Kaz Bayramı'nın 200 yılı aşkın geçmişine dikkat çekerek başladı, "O zaman Kaz Bayramı yapılmıyordu. Adı bayram değildi. İmece yapıyorlardı. Herkes bir araya gelir, yardımlaşırdı. Ama değişmeyen tek şey, birbirimize olan ihtiyacımızdır. Bir ve beraber olmaya, yardımlaşmaya duyduğumuz ihtiyaç geçmişte de vardı, bugün de var, yarın da olacak" dedi.

Kaz Bayramı'nın sadece bir yemek etkinliği olmadığını, ortak değerleri ve kültürel ruhu yaşatan bir gelenek olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Gelenek, geçmişle gelecek arasında köprüyü kuran görünmez yapıyı temsil eder. Geleneksel kıyafetlerimiz ve o zaman yapılan adetlerle bugüne çağrışım yaptırarak eski ruhu canlı tutuyoruz. Bu, bizi Anadolu topraklarında güçlü kılan, bizi biz yapan ruh. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu ruhu öğrendikçe, devlet ebed müddet ve Türk milleti ilelebet payidar olacaktır" ifadesini kullandı.

Programa Başkan Büyükakın, annesi Semra Büyükakın ve eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın ile birlikte katıldı. Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkan Vekili Alper Doğan, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, önceki dönem Sağlık Bakanı Kazım Dinç ve eşi Nihal Dinç, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, programda hazır bulundu. - KOCAELİ