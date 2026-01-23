Kocaeli'de 200 yıllık 'imece' geleneği: 5. Kaz Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kocaeli'de 200 yıllık 'imece' geleneği: 5. Kaz Bayramı kutlandı

Kocaeli\'de 200 yıllık \'imece\' geleneği: 5. Kaz Bayramı kutlandı
23.01.2026 18:56  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen 5. Geleneksel Kaz Bayramı, 200 yıllık geçmişiyle İzmit Eseler Köyü'nde gerçekleştirildi. Başkan Büyükakın, geleneklerin birlik ve beraberliği sağladığını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteği ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen 5. Geleneksel Kaz Bayramı, bu yıl coşku ve heyecana sahne oldu. Başkan Büyükakın, Kaz Bayramı gibi geleneklerin bizi bir arada tutan ruh olduğunu vurguladı.

Kocaeli'de 200 yıllık bir gelenek olan Kaz Bayramı, İzmit Eseler Köyü'nde gerçekleştirildi. Kocaeli'nin kırsal kültürünü yaşatmayı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve geçmişle geleceği birleştirmeyi amaçlayan programda imece usulüyle hazırlanan yöresel kaz yemekleri ve köy halkının kendi üretimi olan ürünleri ile ziyaretçilere sunuldu. Kocaeli'nin kültürel mirasını yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek açısından önemli bir sosyal buluşma niteliği taşıyan Kaz Bayramı, renkli görüntüleri ile hafızalara kazınırken, adeta festival havası yaşattı.

Başkan Büyükakın, konuşmasına Kaz Bayramı'nın 200 yılı aşkın geçmişine dikkat çekerek başladı, "O zaman Kaz Bayramı yapılmıyordu. Adı bayram değildi. İmece yapıyorlardı. Herkes bir araya gelir, yardımlaşırdı. Ama değişmeyen tek şey, birbirimize olan ihtiyacımızdır. Bir ve beraber olmaya, yardımlaşmaya duyduğumuz ihtiyaç geçmişte de vardı, bugün de var, yarın da olacak" dedi.

Kaz Bayramı'nın sadece bir yemek etkinliği olmadığını, ortak değerleri ve kültürel ruhu yaşatan bir gelenek olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Gelenek, geçmişle gelecek arasında köprüyü kuran görünmez yapıyı temsil eder. Geleneksel kıyafetlerimiz ve o zaman yapılan adetlerle bugüne çağrışım yaptırarak eski ruhu canlı tutuyoruz. Bu, bizi Anadolu topraklarında güçlü kılan, bizi biz yapan ruh. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu ruhu öğrendikçe, devlet ebed müddet ve Türk milleti ilelebet payidar olacaktır" ifadesini kullandı.

Programa Başkan Büyükakın, annesi Semra Büyükakın ve eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın ile birlikte katıldı. Kocaeli Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti İl Başkan Vekili Alper Doğan, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, önceki dönem Sağlık Bakanı Kazım Dinç ve eşi Nihal Dinç, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, programda hazır bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kocaeli, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de 200 yıllık 'imece' geleneği: 5. Kaz Bayramı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nefes kesen son UEFA Avrupa Ligi’nin liderini 9010’daki golle yıktılar Nefes kesen son! UEFA Avrupa Ligi'nin liderini 90+10'daki golle yıktılar
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü: Aracının yanışını çaresizce izledi
YPG, kendi silah deposunu patlattı YPG, kendi silah deposunu patlattı
Tüm stadı susturdu Deniz Gül’den 90. dakikada hayat öpücüğü Tüm stadı susturdu! Deniz Gül'den 90. dakikada hayat öpücüğü
Rafa Silva’dan Beşiktaş’a duygusal veda Rafa Silva'dan Beşiktaş'a duygusal veda
Gece yarısı korkutan yangın Çok sayıda işyeri zarar gördü Gece yarısı korkutan yangın! Çok sayıda işyeri zarar gördü

20:10
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
19:39
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
19:06
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 20:52:36. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 200 yıllık 'imece' geleneği: 5. Kaz Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.