Kocaeli\'de 65 yaş üstü vatandaşlar teknolojiyle tanıştı

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Kocaeli'de teknoloji ve yeniliklerde 65 yaş üstü vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak hedefiyle düzenlenen programda çınarlar, dijital dünya ile tanışarak üniversiteli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığında, gelişen teknoloji ve yeniliklerde yaşlı vatandaşları hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla "Ben de Çevrim İçiyim" programı düzenlendi. Çınarlar, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde kampüs hayatına dahil edilerek, sosyal hizmetler bölümü öğrencileriyle bir araya getirildi. Programda her bir yaşlı bir öğrenci ile gönüllü dijital ahbap oldu. Yaşlılar, dijital ahbapları sayesinde ihtiyaçlarına yönelik görüntülü arama, e-devlet'e giriş, gazeteleri okuma, e-nabız'a giriş, örgü model sayfalarına giriş gibi daha pek çok faydalı uygulamaların kullanımı konusunda bağımsız hareket yetilerini geliştirdi.

Çınarlar, cihaz ve ağ güvenliği konularına dikkat ederek zararlı yazılımlardan korunma yöntemleri ile internetten faydalanma, arama motorlarını kullanabilme, bankacılık ödeme işlemlerini gerçekleştirebilme ve tüm bunları güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmek gibi konularında ders aldı. Bir ay süren eğitim programıyla 65 yaş üstü çınarlar üniversiteli oldu. Program kapsamında vatandaşların kendi ihtiyaçlarını gidereceği işlemleri yapabilir hale gelmesi, dijital dünyaya kolay adapte olabilmesi hedeflendi. Eğitimlerin sonunda yaşlılara sertifikaları takdim edildi.

"Bilgimi, görgümü ve genel kültürümü artırmak amacıyla geldim"

Üniversite ortamında internet eğitimi alan Mehmet Emin Özdemir, "70 yaşındayım. 'Ben de Çevrim İçiyim' programı çerçevesinde verilen kurs son derece hoşuma gitti. Bize sundukları misafirperverlik oldukça güzel. Bilgimi, görgümü ve genel kültürümü artırmak amacıyla geldim, son derece memnunum" dedi.

Eğitime katılan Veliye Akel ise "Artık ben de çevrim içiyim. Eğitim sayesinde hastaneden kendi randevumu alabileceğim, internet üzerinden bilmediklerimi öğrenebileceğim" diye konuştu. - KOCAELİ