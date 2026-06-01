Kocaeli'de toplu taşımaya 7 yılda 3,3 milyar liralık destek sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de toplu taşımaya 7 yılda 3,3 milyar liralık destek sağlandı

Kocaeli\'de toplu taşımaya 7 yılda 3,3 milyar liralık destek sağlandı
01.06.2026 11:31  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı teşvik etmek ve vatandaşların bütçesine katkı sağlamak amacıyla son 7 yılda 3 milyar 336 milyon 317 bin lira ulaşım desteği verdi. Desteklenen biniş sayısı 2019'da 15 milyondan 2025'te 75,7 milyona yükseldi.

Kocaeli'de vatandaşların toplu taşıma kullanımını kolaylaştırmak ve bütçelerine katkı sunmak amacıyla son 7 yılda 3 milyar 336 milyon 317 bin lira ulaşım desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplu taşımanın daha erişilebilir ve ekonomik hale gelmesi için sürdürülen indirimli ve ücretsiz seyahat katkı payı ödemeleri artarak devam ediyor. Öğrenci, öğretmen, 60 yaş indirimli, abonman ve 65 yaş üstü ücretsiz kart sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen uygulama, milyonlarca kişinin günlük yaşamına doğrudan etki ediyor.

Açıklamada, 2019 yılında 15 milyon olan desteklenen biniş sayısının 2025'te 75 milyon 797 bine ulaştığı belirtilerek, son 7 yıllık süreçte toplam 346 milyon 173 bin 554 biniş için 3 milyar 336 milyon 317 bin lira ödeme yapıldığı kaydedildi.

Yıllara göre sağlanan finansal desteğin detaylarına da yer verilen açıklamada, 2019'da 25 milyon 182 bin lira olan ulaşım desteğinin, 2020'de 27 milyon 357 bin, 2021'de 38 milyon 163 bin, 2022'de 241 milyon 191 bin, 2023'te 380 milyon 613 bin, 2024'te 867 milyon 611 bin ve 2025'te yaklaşık 48 kat artışla 1 milyar 204 milyon 630 bin liraya ulaştığı aktarıldı. Açıklamada, 2026 yılının ilk 4 ayında sağlanan desteğin ise 551 milyon 567 bin lira olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Ulaşım destekleriyle kent içi hareketlilikte toplu taşıma kullanımının teşvik edildiği vurgulanan açıklamada, bu yaklaşımla bireysel araç bağımlılığı ile trafik yoğunluğunun azaltılmasının ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlenmesinin hedeflendiği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kocaeli, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de toplu taşımaya 7 yılda 3,3 milyar liralık destek sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:40
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:50:10. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de toplu taşımaya 7 yılda 3,3 milyar liralık destek sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.