Kocaeli'de 800CK Hattı ile Yaz Sezonu Başlıyor

Kocaeli'de tatilcilerin sabırsızlıkla beklediği 800CK, sezonun ilk seferine yarın başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, denizin mavisiyle doğanın yeşilini buluşturan Kandıra sahillerine ulaşımı keyifli hale getiriyor. Kerpe, Kumcağız, Kefken ve Cebeci gibi Kocaeli'nin en gözde sahillerine konforlu yolculuk bu yıl da büyükşehir belediyesi iştiraki UlaşımPark'ın 800CK hattı ile yapılacak. UlaşımPark tarafından işletilen 800CK hattı; hafta içi 26, hafta sonu ise 40 sefer ile hizmet verecek. Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket edecek olan otobüsler, doğrudan sahillere ulaşım sağlayarak hem zaman kazandıracak hem de yolculuğu keyfe dönüştürecek. İlk seferler hafta içi saat 08.15'te, hafta sonu ise 07.45'te başlayacak. Dönüşlerde ise Cebeci'den son sefer saat 22.30'da, hafta sonları ise 23.00'te yapılacak. Vatandaşlar, 800CK hattı ile Kerpe, Miço Kadınlar Plajı, Kefken ve Cebeci gibi popüler plajlara rahatlıkla ulaşabilecek. Tatilciler, şehrin kalabalığından uzaklaşıp doğayla iç içe bir deniz keyfi yaşarken, güvenli ve planlı bir ulaşımın konforunu da doyasıya hissedecek. - KOCAELİ