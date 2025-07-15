Kocaeli\'de Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesinde Otopark Tamamlandı

Kocaeli'de ulaşımına çağdaş soluk kazandıracak Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesinde Sultan Murat Caddesi'nde 83 araçlık açık otopark tamamlanarak kullanıma açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, modern ulaşım vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Alikahya Stadyum Tramvay Hattı ile hem kent içi trafiği rahatlatmayı hem de vatandaşlara hızlı, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım alternatifi sunmayı hedefliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen proje kapsamında; Binnur Sokak, Akyazı Sokak, Sultan Murat Caddesi, Fatma Seher Hanım Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Bağımsızlık Caddesi güzergahında ray döşeme işlemleri hızla devam ediyor. Bu alanlarda şimdiye kadar 2 bin 500 metre ray döşemesi, bin 400 ton baskı asfalt serimi, 8 bin 500 ton üstyapı malzemesi serimi, bin 500 metre bordür, 2 bin 600 metrekare parke döşemesi tamamlandı. Projenin önemli noktalarından biri olan 1. ve 2. istasyonlarda; kanopi ve cam montajları, turnike sistemleri, elektrik altyapısı ve reklam panoları titizlikle yerleştiriliyor. Böylece hem estetik hem de işlevsel duraklar vatandaşların hizmetine sunulacak. Sultan Murat Caddesi'nde, tramvay yolunu araç yolundan ayırmak amacıyla sınır elemanı (yumurta taşı) döşemeleri tamamlandı. Ayrıca caddenin karşısında yer alan 83 araçlık açık otopark da tamamlanarak kullanıma açıldı.

Kavşaklarda güvenli trafik için düzenleme

Proje güzergahında yer alan 6 farklı kavşakta, trafik güvenliğini artırmaya yönelik bordür döşeme, parke serimi ve sinyalizasyon sistemlerinin montajı sürüyor. Fatma Seher Hanım Caddesi'nde asfalt serimi, bordür ve parke döşeme çalışmaları ile birlikte yağmursuyu ızgara montajı da gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda 2. istasyonun teknik montajları da bu bölgede devam ediyor. Sabancı Bulvarı'nda içme suyu ve atık su altyapı sistemleri, tramvay hattı kazısı, Telekom ve elektrik hatları ile ray döşeme işlemleri sürüyor. Ayrıca burada katenar direk montajı, enerji hattı, bordür, tretuvar, baskı beton ve asfalt uygulamaları da yapılacak. Ayrıca 3 ve 4 numaralı istasyonların inşaatlarına da başlanacak.

5 bin metreküplük ray hattı kazısı tamamlandı

Bağımsızlık Caddesi güzergahında ise ray hattı ana imalatları tamamlanıyor. Elektrik hattı döşeme ve karayolu kazı çalışmaları devam ederken, 5. ve 6. istasyonların inşaatına ve çevresel düzenlemelerine başlandı. Bağımsızlık Caddesi üzerinde gerçekleştirilen 5 bin metreküplük ray hattı kazısı başarıyla tamamlandı. Ayrıca, ulaşım entegrasyonu kapsamında planlanan 2 yeni istasyonun yapımına başlanacak. Elektrikli ulaşım altyapısı kapsamında proje genelinde şimdiye kadar 98 adet katenar direği, 3 bin 800 metre seyir teli ve 3 bin 800 metre portör teli döşemesi tamamlandı. Proje tamamlandığında vatandaşlar, Kuruçeşme Durağı'ndan Kocaelispor Stadyumu'na kesintisiz ulaşım imkanına sahip olacak. - KOCAELİ