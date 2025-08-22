Kocaeli\'de Alikahya Tramvay Hattı\'nda İki Yeni İstasyon Hizmete Açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kenti demir ağlarla örme hedefi doğrultusunda projelendirdiği Alikahya Tramvay Hattı'nda iki istasyon hizmete alındı. Vatman koltuğuna oturduğu tramvay ile iki istasyonun test sürüşünü yapan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, tüm hatların 14 Ekim'de Kocaeli Stadı'nda oynanacak Türkiye- Gürcistan maçına yetişeceğini söyledi.

Kocaeli trafiğine nefes niteliğindeki tramvay hattı büyümeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kadar giden tramvay hattı, 2 istasyonu daha bünyesine kattı. Alikahya'da bulunan Kocaeli Stadı'na kadar gidecek olan hattaki 2 durağın test sürüşü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı tarafından gerçekleştirildi. Vatman koltuğuna oturduğu tramvay ile otogar durağından hareket eden ve 2 istasyonun test sürüşünü yapan Baraçlı, hizmete alınan hattın günlük 20 bin yolcu taşıyacağını öngördüklerini söyledi.

Hat tamamlanana kadar ücretsiz hizmet verecek

Proje bittiğinde toplamda 6 istasyonun hizmete alınacağı hatta 2 istasyon resmen açılmış oldu. Tüm istasyonlar açılana kadar vatandaşlara ücretsiz şekilde hizmet verecek olan Alikahya Tramvay Hattı ile Kuruçeşme'den otogar yönüne doğru giden vatandaşlar, otogar peronundan Alikahya yönündeki ring aracına ücretsiz aktarma yaparak 2 durak daha seyahat edebilecek. Buna göre hat boyunca sabah 08.00'den akşam 00.00'a kadar 30 dakikalık ring seferler düzenlenecek ve yolcu yoğunluğuna göre seferlerin zaman aralıkları belirlenecek. Kocaeli Stadı'na kadar gidecek olan hattın ilk 2 istasyonunda deneme sürüşü yapan Genel Sekreter Hayri Baraçlı, "Hattın deneme sürüşünü başlattık. Kocaeli adına önemli bir gün ve önemli projeyi de tamamlama aşamasına geldik. İnşallah hattımızı, süreç içerisinde 14 Ekim'deki mili maça da yetiştirerek hattımızı tamamlamış olacağız. Raylı sistemlerle beraber toplu taşıma kültürünü tüm şehrimizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kültürü yaygınlaştırırken hizmet kalitesini de artırma hedefindeyiz" dedi.

"100 bin yolcu taşıma hedefimiz var"

100 bin yolcu taşıma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Baraçlı, "Tahir Başkanımızın liderliğinde raylı sistemlerde yaptığımız çalışmalarda örnek şehir olmak üzere hareket ediyoruz. Bu hatla beraber yolcu kapasitemizi de artırmış olacağız. 100 bin yolcu taşıma hedefimiz var. Esasında yolcu sayısı değil hizmet kalitesini önemli yere getirme gayretindeyiz. Bu hatla birlikte toplam hat uzunluğumuz gidiş dönüş 35 kilometreye varacak. Diğer şehirlere örnek olacak bir iliz. Vatandaşlarımızdan aldığımız pozitif tepkiler bizi heyecanlandırıyor" diye konuştu.

"Büyük projelere imza atma gayretindeyiz"

Kocaeli'nin toplu taşımada Türkiye'de örnek bir il olduğunu ifade eden Baraçlı, "Genç bir ekibimiz var. Önümüzdeki süreç içerisinde lastik tekerlekli toplu ulaşım ve raylı sistemlerde hizmet noktasında büyük projelere imza atma gayretindeyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birçok şehre örnek olacak projeler geçekleştiriyor. Kocaeli, Türkiye'nin 3. büyük şehri" diyerek toplu taşıma kapasitesinin gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.

"Öz kaynaklarımızla yatırım yapıyoruz"

Kocaeli'nin öz kaynaklarını kullanma noktasında çok ileri seviyede olduğunu belirten Baraçlı, "Raylı sistemler noktasında öz kayaklarıyla hizmetlerini yerine getiren anlayış içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bazı şehirler kaynaklar alıp yatırım yapamazken, bizler öz kaynaklarımızla yatırım yapan belediyeyiz. Çalışmalarımızı vatandaşımızın memnuniyetini üst seviyeye çıkaracak şekilde yerine getirme gayreti içindeyiz" dedi. - KOCAELİ